Воюют, чтобы дети жили в свободной стране — как женщины на фронте обеспечивают связь и спасают жизнь

На одном из участков восточного фронта связистами и медиками служат именно женщины, которые пошли на войну, чтобы уберечь свои семьи и детей. Мы расскажем невероятные истории украинских женщин-военнослужащих.

Ирина — связистка. Она отвечает за связь и между военными на позициях, и между командирами и штабом. В машине с помощью аппаратуры шифруется сигнал, чтобы враг не мог перехватить и прослушать разговор.

— Радиостанции защищены. Кроме этого, используются специальные слова, чтобы поняли только мы, о чем идет речь.

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Также украинский язык, на котором мы общаемся, не дает врагу преимущества, чтобы понять нас, — объясняет Ирина.

Чтобы зашифровать связь в лесистой местности или на заброшенной ферме, удобно использовать машину связи. Ее можно замаскировать или спрятать. Но когда бои становятся ближними, а враг сжигает все, что есть на земле, связисты перебираются под землю.

Во время городских боев или обороны небольших сел наши военные всегда на связи с собратьями и командованием благодаря военнослужащей с позывным Рыжик. Специальный провод тянут между позициями и подсоединяют аппаратуру.

Однако, если есть прилеты, связь может оборваться, поэтому нужно правильно укладывать кабель, — говорит военная.

Рыжик на войне с 2020 года. Она каждый день под обстрелами протягивает провода от позиций к позициям. Часто приходится работать на “нуле”. В армии у женщины почти вся семья.

На передовой медик Кобра спасает жизнь пехотинцев, попавших под артиллерию или минометный обстрел.

По вызову выезжает медик, потом едем на медицинский пункт — перегрузка, и отправляем на стабилизационный пункт, — говорит женщина.

Самыми первыми задачами является остановка кровотечения и быстрая доставка на стабпункт. Кобра каждый день спасает жизнь бойцов. Она говорит, что хочет, чтобы ее дети жили в свободной стране. Поэтому их мама сейчас воюет.

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