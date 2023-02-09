Люди

Воюют, чтобы дети жили в свободной стране — как женщины на фронте обеспечивают связь и спасают жизнь

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 09 февраля 2023, 23:00
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Історії українських жінок, що забезпечують зв’язок на фронті

Воюют, чтобы дети жили в свободной стране — как женщины на фронте обеспечивают связь и спасают жизнь
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Воюют, чтобы дети жили в свободной стране — как женщины на фронте обеспечивают связь и спасают жизнь
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