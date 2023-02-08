Самое страшное — тишина. История 21-летней Виктории, военного медика с позывным Малая

Виктории — 21. Она военный медик, работает на херсонском направлении и каждый день спасает жизни. Как девушка попала на фронт и какова была ее жизнь до полномасштабной войны? Историю 21-летней Виктории, военного медика с позывным Малая, читай в нашем материале.

Она спасает жизни: история военного медика 21-летней Виктории

Историей Вики поделилась ОО Землячки, которая рассказывает об отважных украинках, защищающих нас на фронте. До начала полномасштабной войны Виктория училась в медицинском университете и работала медсестрой.

Когда началось вторжение, девушка проснулась после ночной смены, все обдумала и позвонила маме.

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25 февраля я решила пойти в добровольческое формирование, не сказав маме. Пробыла в добровольцах пять месяцев, а потом увидела на улице военкомат и попросила повестку, — вспоминает девушка.

Так и началась ее новая история. Сейчас Виктория — санитарный инструктор роты, но во время выездов называет себя “универсальным” медиком. Между боевыми выездами девушка учит наших защитников и выполняет другие обязанности.

Виктория решила пойти на фронт, потому что знала, что дополнительные руки не будут лишними. А еще она, как и все украинцы, хочет, чтобы россияне ушли с нашей земли. Самым сложным для нее было “ворваться” в военную жизнь из гражданской.

Моменты с фронта

Виктория делится, как по вечерам греется с собратьями и сестрами у буржуйки или свечи под звуки взрывов. Это на фронте норма, к этому все привыкли.

И когда наступает тишина — это для меня самое страшное. Начинаешь думать: “Что-то не так…” И начинается обстрел позиций, — рассказывает Виктория.

В такие моменты девушке страшно, разные мысли лезут в голову, ведь страшно не услышать кого-то своего в рацию, не знаешь, когда нужно будет мчаться на помощь.

Об адаптации на фронте

Девушка шутит, что жила пять лет в общежитии, поэтому отсутствие горячей воды для нее не проблема. Виктория обожает свой военный быт, потому что он часто меняется. Попадаются блиндажи с мышами, которые запрыгивают в волосы, а иногда даже с душем.

Больше всего здесь не хватает маминого борща и теплой постели (не спальника), — говорит Виктория.

После победы военный медик собирается приехать домой и расцеловать родных, продолжить учебу и вернуться на работу в больницу.

Желаю украинцам сил и терпения, не тратьте зря время, которое у вас есть. Учитесь тактике и медицине. Это отличный опыт, который может понадобиться в любое время, — говорит Виктория.

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