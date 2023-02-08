Розповіді

Найстрашніше — тиша. Історія 21-річної військової медикині Вікторії на псевдо Мала

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Лютого 2023, 07:00
Вона рятує життя: історія 21-річної військової медикині Вікторії
Фото: Instagram

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