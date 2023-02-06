“Не страшно, просто не верилось, что это происходит”: история харьковчанки, которая спасалась с семьей из-под обстрелов

24 февраля 2022 жизнь каждого украинца изменилась до неузнаваемости. Война не отбирала: студенты перед ней, школьники или рабочие люди. Ей было все равно, планировали ли что-то украинцы на это утро, были ли они готовы к полномасштабному вторжению России.

Харьковчанка Дарья училась в 11 классе, когда утро 24 февраля началось с громкого взрыва на улице. Привычную подготовку к ВНО и кофейную рутину оборвала новая фаза российско-украинской войны. На момент вторжения мама Дарьи была в больнице — как раз возле военных объектов.

Дарья с папой разделились: кто в магазин, кто — по бензин.

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— Это было… Странно, наверное? Даже не страшно, просто не верилось, что это происходит. В пять утра весь город проснулся от взрыва, мы его не слышали. Нам позвонил друг моего отца и сказал, что началась полномасштабная война, разбудил меня этой новостью.

Было действительно тяжело. Маму пришлось мгновенно забирать домой, к чему мы не были готовы. Все время проводили либо в бомбоубежище, либо в поисках лекарств и продуктов, — вспоминает девушка.

По воспоминаниям девушки, тогда очереди повсюду были на четыре часа, а некоторые магазины и аптеки вообще не работали. Работало только одно кафе рядом с домом Дарьи. Туда она иногда ходила попить кофе и купить сладости для мамы: это были редкие моменты покоя, на фоне которых все равно слышались взрывы.

— Однажды я видела над головой истребитель, стоя в очереди в единственный работавший киоск. Тогда разбомбили место в полутора километрах от того киоска. Я еле успела добежать до метро.

Эвакуация

3 марта, на день рождения папы Дарьи, знакомый их семьи ехал во Львов. Довольно спонтанно они решили присоединиться, хотя не представляли, как транспортировать маму: незадолго до войны в результате несчастного случая она получила травму, из-за которой она не могла ходить.

Вместо портативного матраса пришлось стелить маме одеяла и покрывала. Поэтому уже в первые сутки их четырехдневного путешествия на теле мамы начали появляться раны.

Девушка вспоминает, что трудно было найти место для ночлега, повсюду были огромные очереди. Но им помогали подписчики Дарьи, распространявшие рассказ девушки.

После переезда во Львов начались новые испытания. Во-первых, трудно было свыкнуться морально. Во-вторых, из-за проблем со светом мамин ортопедический матрас, работавший от электричества, просто терял свою актуальность за 17 часов без электроэнергии.

— Мы решили выезжать за границу. Переезд был тяжелым, потому что арендодатели квартир в Польше отказывали, как только узнавали об инвалидности мамы. Но как только нашлась нужная квартира, мы ее забронировали и начали собираться в путь.

Мы начали готовиться к переезду в октябре, а выехали в конце ноября. К сожалению, никакой поддержки от государства в переезде мы не получили. Но знакомые польско-украинские волонтеры помогли нам с медицинской кроватью.

Сейчас семья проживает за границей, в Кракове. Дарья работает моделью и визажистом, но каждый день ее лента в социальной сети переполнена фото родного Харькова после очередного обстрела россиян.

Последний такой обстрел против мирного населения Харькова РФ совершила совсем недавно: о последствиях удара и информации о пострадавших читай в нашем другом материале.

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