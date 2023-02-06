Рассказы

“Не страшно, просто не верилось, что это происходит”: история харьковчанки, которая спасалась с семьей из-под обстрелов

Виктория Мельник, редактор сайта 06 февраля 2023, 14:00
Харьков
Фото: Instagram, Pexels

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