Жизнь на грани: как выживают староверы под обстрелами в Харьковской области

Они живут на самой границе с агрессором, и они преимущественно — этнические россияне, но сейчас российская армия ежедневно разрушает их дома. Из вертолетов, минометов и артиллерии оккупанты обстреливают пограничные села в Харьковской области.

От постоянных обстрелов страдает и пограничное село Гурьев Казачок, где вот уже несколько веков живут староверы. У них собственные традиции, обусловившие и быт.

Например, многие мужчины должны были раньше носить длинную бороду. А жениться на чужаках здесь было нельзя. Некоторые уже не соблюдают традиции, но перекрещиваться в новую веру тоже не спешат.

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Один из местных староверов решил провести экскурсию и рассказать о ситуации в селе. Его зовут Юрий, но все его называют Макарович. Называть мужчину по фамилии бесполезно — здесь практически все Гурьевы.

Местный житель рассказывает, что первое время с начала полномасштабной войны жители села даже пытались ремонтировать школу и менять стекла в окнах. Но когда увидели, что обстрелы не прекращаются, поняли — ремонтировать сейчас хоть что-то просто бесполезно.

У другого жителя села — Александра — необычная для этой местности фамилия Гончаренко. Мужчина рассказывает, что его мать была родом из России, потому там были родственники. Женщины уже нет в живых, но Александр пытался некоторое время общаться с родственниками.

Но когда после 24 февраля услышал, что они поддерживают войну против Украины, оборвал все связи.

Они потерянные люди. Думаю, общаться с ними безнадежно.

А вот бабушка Александра была традиционно Гурьева. В селе вместе с дедом построили дом, который теперь разбили полностью российские снаряды.

Сейчас на одной улице с этим домом осталось жить всего два человека. Один из них — Валерий Плешаков. Он переехал в это село восемь лет назад. На время привозил жену из Харькова. Однако, по словам Валерия, женщина за лето поседела из-за постоянных обстрелов.

Оккупанты не упускают возможности совершить очередную атаку на мирных жителей приграничных населенных пунктов. Захватчикам для этого даже не нужно залетать на территорию Украины.

Из-за таких постоянных обстрелов света в селе Гурьев Казачок нет уже девять месяцев. Люди выживают благодаря гуманитарке. Местная староста Оксана Пунина рассказывает, что в настоящее время в селе остается около 24 семей, а всего — 35 человек.

Харьков также практически постоянно под обстрелами. Утром 5 февраля в городе зафиксирован прилет в центральную часть. Читай, что известно на этот момент о циничном обстреле Харькова россиянами.

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