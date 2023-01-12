Коровы во время оккупации спасли село от голода, а сейчас умирают — фермерство в Харьковской области страдает

Коровы, которые во время оккупации спасли село от голода, сейчас едва прозябают. Животным нечего есть. Владелица молочного предприятия Юпитер, что в селе Хотимля Харьковской области, вынуждена избавиться от части скота, чтобы спасти остальных.

Коровы худые и измученные, заготовить сено во время оккупации не смогли. И даже сейчас, после освобождения, купить корм невозможно. Водители просто отказываются туда ехать — мосты взорваны, объезд — сплошное бездорожье. К тому же это опасно из-за обстрелов.

Наталья Коваль за несколько лет вместе с мужем создали ферму на 700 коров. Изготовляли молоко высшего сорта, которое покупали для детской молочной кухни и ведущей международной компании.

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Производили также сыры и йогурты. Создали пекарню, кондитерскую и мастерскую, где делились своим опытом.

В оккупации почти сотня животных погибла. Теперь фермеры надаивают в десять раз меньше молока, чем до 24 февраля.

Нужно минимум год, чтобы достичь предварительных показателей, говорит фермер. Но уже сегодня животных нечем кормить. Кормов осталось на месяц.

Заготовить сено во время оккупации не могли — земля заминирована. К тому же собственной техники нет, а в соседних хозяйствах она украдена или сожжена.

Впереди трудный путь, но Наталья верит, что удастся все преодолеть! Она ищет поддержки украинских и международных партнеров и благодарна всем, кто поможет спасти животных.

Сначала я думала, что нас оттолкнули на год, но сейчас понимаю, что мы откатились лет на пять. Но я уверена, что мы победим и сможем все восстановить!

И будут у нас и школа-мастерская, и будут к нам приезжать, — уверена Наталья.

Чтобы поддержать фермерство и спасти животных, можно перевести средства на эту карту:

ПриватБанк: 4149 4378 6979 4501, Наталья Коваль

Полномасштабное вторжение России разрушило не один бизнес украинцев. Яркое свидетельство тому — история фермера Сергея Свириденко, дважды бежавшего от войны. Читай, как он основал ферму и как прошел переезд.

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