Спасти 150 коз и свое хозяйство. История фермера из Донецкой области, который второй раз бежит от войны

Полномасштабное вторжение России разрушило не один бизнес украинцев. Сегодня мы расскажем о Сергее Свириденко, которому пришлось эвакуировать свою экоферму Козацьке подвір’я из Иванополья Донецкой области.

Он рассказал Наталии Найдюк из УП. Життя, как основал ферму и как прошел переезд.

Сергей уже не в первый раз бежит от российской агрессии. Еще в 2014 году ему с семьей пришлось уехать из Донецка. Тогда он работал в торговле, покупал оптом мясо и колбасы и развозил по магазинам. Но после вторжения России все поменялось.

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Его друзья торговцы рассказывали, что в Донецке много россиян, их легко было узнать: они смеялись над украинскими словами и не могли посчитать гривны.

Затем в городе начались митинги, начали приезжать много автобусов из Ростова. Россияне полагали, что в Донецк свозят львовян на проукраинские митинги.

Сергей показывал одному такому милиционеру паспорт с регистрацией, чтобы доказать, что он местный.

Весной ситуация становилась все более напряженной. В конце мая один такой милиционер хотел забрать вырученные средства сына Сергея. Когда тот сказал, что не отдаст, милиционер сам забрал деньги из сумки. Затем пригрозил, что на блокпосте могут забрать машину, а его бросить в тюрьму. Тогда семья поняла, что нужно уезжать из города.

Первый переезд

В начале июня 2014 года Сергей с семьей выехали на дачу в село Иванополье Константиновского района, которое осталось на подконтрольной Украине территории. Они верили, что ситуация разрешится через несколько недель. Но пришлось остаться там на восемь лет.

В Иванополье он пошел в военкомат. Полтора года служил в 54-й бригаде артиллеристом, воевал на Светлодарской дуге.

После возвращения с фронта захотел основать козью ферму.

— Чем еще в селе заниматься, если не фермерством. Коровы есть у всех, а козы — мало у кого. Сначала мы приобрели семь обычных коз. Потом начали учить, что и к чему. Заказали из Германии первого элитного козла. И так оно все потихоньку завертелось, — вспоминает Сергей Свириденко.

Вместе с развитием козьего хозяйства мужчина изготовлял мясные деликатесы из свинины. В 2017-м выиграл грант и построил маленькую сыроварню.

Свои изделия он продавал в местных магазинах, на ярмарках и через интернет.

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Начало полномасштабного вторжения

Полномасштабное наступление России уже во второй раз рушит планы Сергея на жизнь. Продавать товары через интернет он не мог, потому что ему заблокировали рекламу. Без нее тяжело было продвигать производство. Ярмарки закрылись, местные магазины стали все меньше закупать товар, ведь люди уезжали из населенных пунктов.

Далее линия фронта приближалась к селу. Сергей понял, что держать хозяйство в таких условиях невозможно.

Мы постоянно слышали артиллерию, ведь до разграничения было всего 30 км. Но у нас был газ, вода, электроэнергия и интернет. А вот после 24 февраля все изменилось, — говорит он.

Трудно было искать корм для животных и воду. В его хозяйстве было 150 коз, 50 козлов и 250 козлят. Он понял, что животные здесь не выживут. Надо либо переезжать всем, либо они здесь погибнут.

В то, что все пройдет через несколько недель, мужчина больше не верил, потому что имел опыт 2014 года. Сергей с июля начал ездить по Украине и искать место, куда можно выехать с животными.

— По телевидению вышла передача о моей ферме, ее увидел волынский предприниматель Иван Будь. Он и пригласил меня в свое старое хозяйство на Волынь, — говорит мужчина. Так начался переезд.

О переезде с животными

В начале сентября Сергей Свириденко нанял специальный транспорт для перевозки животных. Перевез все оборудование, также забрал двух работниц и готовую продукцию.

— Переезд обошелся более чем в 150 тыс. грн. Я волновался, что животные не выдержат такого длинного пути. Но обошлось, в дороге выжили все. Мы выехали около 16 часов, а на следующий день были уже на месте, — рассказывает фермер о переезде.

Сейчас козы обживаются на новом месте, ведь для них непривычный новый климат. Некоторые животные поболели, а шестеро, к сожалению, умерли.

Сергей продолжает обустраивать ферму. Надо еще установить водонапорную башню, перегородки, комнаты для работниц.

Сергей Свириденко и Иван Будь, который пригласил его к себе, налаживают партнерство. Сейчас мужчине нужны корма для животных.

По минимальным оценкам, на это нужно потратить 200 тыс. грн. У фермеров нет таких средств, поэтому открыли сбор на банку Монобанка. Все неравнодушные могут поддержать мужчину и его коз.

Козье молоко пока продает заготовителям. По словам Свириденко, его покупают по 7 грн за литр, но его себестоимость — 15 грн. Это невыгодно, но пока у мужчины нет других вариантов.

Сергей уже получил грант от Датского совета на закупку недостающего оборудования. Также ожидает решения Ветеранского фонда по покупке автомобиля, на котором можно развозить товар по магазинам.

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