Рассказы

Спасти 150 коз и свое хозяйство. История фермера из Донецкой области, который второй раз бежит от войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 ноября 2022, 21:00
Історія фермера Сергія Свириденка, який двічі тікаd від війни
Фото: Facebook

Больше новостей
книжкові сили україни
Даже книги помогают уничтожать врагов: как присоединиться к Книжным силам Украины
Ракетний удар по Польщі
Российские ракеты попали по Польше, есть погибшие — последние новости из Люблинского воеводства
Фільми
Не только Один дома: что посмотреть на Новый год
Що робити якщо боїшся залишитись самотньою
“Боюсь, что из-за войны могу остаться одинокой и утратить женственность. Что делать?”
Смотреть больше

Материалы по теме

книжкові сили україни
Даже книги помогают уничтожать врагов: как присоединиться к Книжным силам Украины
Ракетний удар по Польщі
Российские ракеты попали по Польше, есть погибшие — последние новости из Люблинского воеводства
Що робити якщо боїшся залишитись самотньою
“Боюсь, что из-за войны могу остаться одинокой и утратить женственность. Что делать?”
Мовний клуб
Родной учить никогда не поздно! Как в Ужгороде открыли языковой клуб для ВПЛ

Видео
Ракетний удар по Польщі

Российские ракеты попали по Польше, есть погибшие — последние новости из Люблинского воеводства
0:03:28
Мовний клуб
Родной учить никогда не поздно! Как в Ужгороде открыли языковой клуб для ВПЛ
У ЄС оголосили про початок Військової допоміжної місії для України: що це означає
Навчання військових та фінансова допомога — що означає місія EUMAM Ukraine від ЄС
У ЄС оголосили про початок Військової допоміжної місії для України: що це означає
Обучение военных и финансовая помощь — что значит миссия EUMAM Ukraine от ЕС
вибухи
Россияне выпустили по Украине 100 ракет! Что известно о взрывах в украинских городах 15 ноября
0:02:08
Масаж бійцям
Такого еще не было! Медики ставят бойцов на ноги прямо на передовой
0:03:10
Іпотерапія
Иппотерапия для детей: как общение с лошадьми помогает пережить ужасы войны
Київ
Мощная атака на Киев — что известно о взрывах в столице 15 ноября
UAnimals
Жить на линии фронта опасно как людям, так и животным: как UAnimals эвакуировала 27 кошек из Бахмута
населення Землі
Это наше достижение и наша ответственность: количество населения Земли достигло 8 млрд
Больше видео
Брія Блессінг
Читать дальше
30 лет я пытаюсь объяснить американцам, что Украина — это не Россия — певица Брия Блессинг

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь