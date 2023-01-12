Lifestyle

Корови під час окупації врятували село від голоду, а нині помирають — фермерство на Харківщині страждає

Тетяна Доцяк 12 Січня 2023, 22:00

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