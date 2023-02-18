Рассказы

Герои не носят плащей — они оформляют опеку: история женщины, которая дала семью двум ребятам

Вероника Кононенко, редактор сайта 18 февраля 2023, 07:00
опіка
Фото: Facebook

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