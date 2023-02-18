Герои не носят плащей — они оформляют опеку: история женщины, которая дала семью двум ребятам

Из-за войны в Украине значительно возросло количество детей, лишенных родительской опеки. Поэтому многие взрослые украинцы приняли решение усыновить малыша или оформить временную опеку, чтобы подарить семейное тепло.

Государство способствует этому. Сейчас в Украине обретение статуса “без родительской опеки” происходит по упрощенной процедуре. Это значительно облегчает прием детей, которые в этом нуждаются, в семьи.

Однако рядом с благородным желанием дать ребенку дом и семью идет множество бюрократических сложностей.

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Свою историю оформления опеки над двумя мальчиками из Херсонской области волонтерка, переселенка из Крыма и общественная активистка Наталья Лютикова рассказала изданию УП. Жизнь.

Как жизнь готовила женщину к попечительству

Два года назад Наталья Лютикова стала координатором социального проекта Оккупация глазами подростков. Проект собирал показания подростков с восточных и южных временно оккупированных территорий Украины.

Таким образом, удалось показать обществу, как подростки воспринимали оккупацию их родных городов в 2014 году и какой травмой это событие для них стало.

Наталья Лютикова считает, что этим судьба готовила ее к 2022 году. Из-за войны женщине пришлось спасать из оккупации и стать опекуном для двух ребят: 15-летнего Ильи и 11-летнего Николая из Херсонской области.

Жизнь до спасения из оккупации

Мать ребят является далекой родственницей Наталии, поэтому женщина была знакома с детьми еще до начала процедуры.

Мы были знакомы, и время от времени Илья со мной переписывался. От него я узнала о том, как российские военные ворвались в их поселок и что они делали с местными.

Парень рассказывал, как оккупанты уничтожали хозяйство, которым славился их край: уничтожили большой комбинат по выращиванию свиней, отбирали зерно у фермеров, запрещали делать весенние засевы и и т.д.

Также военные заставляли местных жителей рыть окопы, запугивали. Постепенно, через несколько месяцев после оккупации, в селе стало тяжело выживать, ведь не было работы.

Мать подростков тоже потеряла работу, деньги заканчивались, так что семья была вынуждена есть последние запасы картофеля. Ребята начали ходить по домам, чтобы найти еду.

Уже в середине лета стало очевидно, что ситуация для детей ухудшается в геометрической прогрессии. Угрозу представлял не только голод, вооруженные россияне и привезенные учителя из России, но и принудительная депортация на территорию РФ.

Тогда Илья попросил их с братом эвакуировать. Мать ребят не хотела уезжать, но сразу согласилась на спасение детей.

Чтобы выехать из ада оккупации, двум подросткам с помощью перевозчиков пришлось проехать из Херсона через оккупированный Крым, Воронеж, Москву, Латвию, Литву и Польшу. Только после этого дети оказались в Киеве.

Путь к опеке: что нужно, чтобы взять ребенка в семью

Поскольку дети были дальними родственниками, подтвердить семейные связи было невозможно. Поэтому женщине пришлось пройти весь бюрократический путь обретения нового статуса опекунши.

Наталья поделилась, что нужно сделать, чтобы успешно принять в семью ребенка, выехавшего с оккупированной территории и оставшегося без попечения родителей.

Обратись в местную службу по делам детей

Следует написать заявление о намерении: оформить опеку — для детей до 14 лет или оформить попечительство — для детей от 14 до 18 лет.

Устрой в семью, а не интернат

Этот пункт для тех, кто уже знает конкретных детей, которых готов принять. Если же твоя семья хочет стать опекуном, но еще не нашла ребенка, то просто иди дальше по пунктам. Поиск ребенка ждет в конце.

Можно поселить детей сразу в семью при подаче соответствующего заявления в службу по делам детей.

Представители службы проверят соответствие жилищных условий и помогут получить разрешение на временное устройство. А за ребенком закрепится статус лишенного родительской опеки.

— В результате малыш сразу окажется в семье, а не в специальном государственном учреждении, что облегчит физическую и психологическую адаптацию к новым условиям, — делится Наталья.

Сбор документов

Следующим этапом будет сбор документов. Чтобы оформить опеку, тебе нужно:

взять направление у семейного врача и получить справки от психиатра, нарколога, дерматовенеролога, фтизиатра и заключение терапевта о состоянии здоровья;

оформить справку об отсутствии судимости. Это можно сделать с помощью приложения Дія;

подготовить справку о доходах или отчетах предпринимателя за последние полгода;

получить заявления-согласия от совершеннолетних членов семьи о том, что в семье будут проживать приемные дети;

получить письменное согласие самого ребенка, если ему уже исполнилось 14 лет.

Пройди специальные курсы

Прохождение обучения на курсах и получение будущими кандидатами рекомендаций предусмотрено в законодательстве.

Женщина признается, что сложнее всего было дождаться этого этапа. Ведь из-за большого количества обращений он очень растянут. Иногда от подачи документов до приглашения можно ждать два месяца, а иногда и более полугода.

Будущих усыновителей, опекунов и попечителей ждет 60 часов интенсивных занятий в интерактивной форме. Нюансы законодательства, психологические аспекты взаимодействия с детьми, пережившими травму и т.д.

Уже через месяц после курсов происходит завершение оформления всех документов, а за семьей закрепляется статус опекунов.

Поиск ребенка

Для тех, кто еще не нашел своего ребенка, его поиск состоится уже после сбора пакета документов и получения рекомендаций.

Найти малыша можно на сайтах, где размещается информация о детях. Помочь с поиском ребенка может также служба по делам детей области, где ты проживаешь.

Также найти ребенка можно в детских реабилитационных учреждениях, которые после 24 февраля были эвакуированы в западные регионы Украины.

Что важно знать о поиске ребенка:

С началом военного положения многие дети со статусом лишенных родительской опеки были временно вывезены за границу. Детей, находящихся за границей, запрещено усыновлять и брать под опеку в настоящее время.

Нельзя оформить опеку или усыновить, если ты находишься не в Украине. Даже если удастся оформить все документы здесь и устроить ребенка, выехать за границу можно будет только на короткий срок и только согласовав со службой по делам детей.

Теперь подать заявку на усыновление можно в Дії Читай, как приложение упрощает процесс усыновления.

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