Герои не носят плащей — они оформляют опеку: история женщины, которая дала семью двум ребятам

Из-за войны в Украине значительно возросло количество детей, лишенных родительской опеки. Поэтому многие взрослые украинцы приняли решение усыновить малыша или оформить временную опеку, чтобы подарить семейное тепло.
Государство способствует этому. Сейчас в Украине обретение статуса “без родительской опеки” происходит по упрощенной процедуре. Это значительно облегчает прием детей, которые в этом нуждаются, в семьи.
Однако рядом с благородным желанием дать ребенку дом и семью идет множество бюрократических сложностей.
Свою историю оформления опеки над двумя мальчиками из Херсонской области волонтерка, переселенка из Крыма и общественная активистка Наталья Лютикова рассказала изданию УП. Жизнь.
Два года назад Наталья Лютикова стала координатором социального проекта Оккупация глазами подростков. Проект собирал показания подростков с восточных и южных временно оккупированных территорий Украины.
Таким образом, удалось показать обществу, как подростки воспринимали оккупацию их родных городов в 2014 году и какой травмой это событие для них стало.
Наталья Лютикова считает, что этим судьба готовила ее к 2022 году. Из-за войны женщине пришлось спасать из оккупации и стать опекуном для двух ребят: 15-летнего Ильи и 11-летнего Николая из Херсонской области.
Мать ребят является далекой родственницей Наталии, поэтому женщина была знакома с детьми еще до начала процедуры.
Мы были знакомы, и время от времени Илья со мной переписывался. От него я узнала о том, как российские военные ворвались в их поселок и что они делали с местными.
Мы были знакомы, и время от времени Илья со мной переписывался. От него я узнала о том, как российские военные ворвались в их поселок и что они делали с местными.
Парень рассказывал, как оккупанты уничтожали хозяйство, которым славился их край: уничтожили большой комбинат по выращиванию свиней, отбирали зерно у фермеров, запрещали делать весенние засевы и и т.д.
Также военные заставляли местных жителей рыть окопы, запугивали. Постепенно, через несколько месяцев после оккупации, в селе стало тяжело выживать, ведь не было работы.
Мать подростков тоже потеряла работу, деньги заканчивались, так что семья была вынуждена есть последние запасы картофеля. Ребята начали ходить по домам, чтобы найти еду.
Уже в середине лета стало очевидно, что ситуация для детей ухудшается в геометрической прогрессии. Угрозу представлял не только голод, вооруженные россияне и привезенные учителя из России, но и принудительная депортация на территорию РФ.
Уже в середине лета стало очевидно, что ситуация для детей ухудшается в геометрической прогрессии. Угрозу представлял не только голод, вооруженные россияне и привезенные учителя из России, но и принудительная депортация на территорию РФ.
Тогда Илья попросил их с братом эвакуировать. Мать ребят не хотела уезжать, но сразу согласилась на спасение детей.
Чтобы выехать из ада оккупации, двум подросткам с помощью перевозчиков пришлось проехать из Херсона через оккупированный Крым, Воронеж, Москву, Латвию, Литву и Польшу. Только после этого дети оказались в Киеве.
Поскольку дети были дальними родственниками, подтвердить семейные связи было невозможно. Поэтому женщине пришлось пройти весь бюрократический путь обретения нового статуса опекунши.
Наталья поделилась, что нужно сделать, чтобы успешно принять в семью ребенка, выехавшего с оккупированной территории и оставшегося без попечения родителей.
Следует написать заявление о намерении: оформить опеку — для детей до 14 лет или оформить попечительство — для детей от 14 до 18 лет.
Этот пункт для тех, кто уже знает конкретных детей, которых готов принять. Если же твоя семья хочет стать опекуном, но еще не нашла ребенка, то просто иди дальше по пунктам. Поиск ребенка ждет в конце.
Можно поселить детей сразу в семью при подаче соответствующего заявления в службу по делам детей.
Можно поселить детей сразу в семью при подаче соответствующего заявления в службу по делам детей.
Представители службы проверят соответствие жилищных условий и помогут получить разрешение на временное устройство. А за ребенком закрепится статус лишенного родительской опеки.
— В результате малыш сразу окажется в семье, а не в специальном государственном учреждении, что облегчит физическую и психологическую адаптацию к новым условиям, — делится Наталья.
Следующим этапом будет сбор документов. Чтобы оформить опеку, тебе нужно:
Прохождение обучения на курсах и получение будущими кандидатами рекомендаций предусмотрено в законодательстве.
Женщина признается, что сложнее всего было дождаться этого этапа. Ведь из-за большого количества обращений он очень растянут. Иногда от подачи документов до приглашения можно ждать два месяца, а иногда и более полугода.
Будущих усыновителей, опекунов и попечителей ждет 60 часов интенсивных занятий в интерактивной форме. Нюансы законодательства, психологические аспекты взаимодействия с детьми, пережившими травму и т.д.
Уже через месяц после курсов происходит завершение оформления всех документов, а за семьей закрепляется статус опекунов.
Уже через месяц после курсов происходит завершение оформления всех документов, а за семьей закрепляется статус опекунов.
Для тех, кто еще не нашел своего ребенка, его поиск состоится уже после сбора пакета документов и получения рекомендаций.
Найти малыша можно на сайтах, где размещается информация о детях. Помочь с поиском ребенка может также служба по делам детей области, где ты проживаешь.
Также найти ребенка можно в детских реабилитационных учреждениях, которые после 24 февраля были эвакуированы в западные регионы Украины.
Теперь подать заявку на усыновление можно в Дії Читай, как приложение упрощает процесс усыновления.
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