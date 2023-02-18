Герої не носять плащів — вони оформлюють опіку: історія жінки, яка дала сім’ю двом хлопцям

Через війну в Україні значно зросла кількість дітей, які позбавлені батьківської опіки. Тож багато дорослих українців вирішили всиновити малюка або оформити тимчасову опіку, щоб подарувати родинне тепло.

Держава сприяє цьому. Наразі в Україні набуття статусу “без батьківського піклування” відбувається за спрощеною процедурою. Це значно полегшує прийом дітей, які цього потребують, у родини.

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Однак поруч із благородним бажанням дати дитині дім та родину крокує безліч бюрократичних складнощів.

Свою історію оформлення опіки над двома хлопчиками з Херсонщини волонтерка, переселенка з Криму та громадська активістка Наталія Лютікова розповіла для видання УП. Життя.

Як життя готувало жінку до опікунства

Два роки тому Наталія Лютікова стала координаторкою соціального проекту Окупація очима підлітків. Проект збирав свідчення підлітків зі східних та південних тимчасово окупованих територій України.

Так вдалося показати суспільству, як вони сприймали окупацію їхніх рідних міст у 2014 році і якою травмою ця подія для них стала.

Наталія Лютікова вважає, що цим доля готувала її до 2022 року. Через війну жінці довелося рятувати з окупації та стати опікункою для двох хлопців підлітків: 15-річного Іллі та 11-річного Миколи з Херсонщини.

Життя до порятунку з окупації

Мати хлопців є далекою родичкою Наталі, тому жінка була знайома з дітьми ще до того, як почала процедуру.

Ми були знайомі, й час від часу Ілля зі мною переписувався. Від нього я дізналася про те, як російські військові вдерлися в їхнє село та що вони робили з місцевими.

Хлопець розповідав, як окупанти нищили господарство, яким славилася їхня домівка: знищили великий комбінат з вирощування свиней, відбирали зерно у фермерів тощо, забороняли робити весняні засіви тощо.

Також військові примушували селян копати окопи, залякували. Поступово, за кілька місяців після окупації, в селі стало важко виживати, адже не було роботи.

Мати підлітків теж втратила роботу, гроші закінчувалися, тож родина була змушена їсти останні запаси картоплі. Хлопці почали ходити по хатах, щоб знайти їжу.

Вже в середині літа стало очевидно, що ситуація для дітей погіршується у геометричній прогресії. Загрозу становив не лише голод, озброєні росіяни та привезені вчителі з Росії, а й примусова депортація на територію РФ.

Тоді Ілля попросив їх з братом евакуювати. Їхня мати не хотіла виїжджати, але одразу погодилася на порятунок дітей.

Щоб виїхати з пекла окупації, двом підліткам з допомогою перевізників довелося проїхати з Херсонщини через окупований Крим, Воронеж, Москву, Латвію, Литву та Польщу. Лишень після цього діти опинилися в Києві.

Шлях до опіки: що треба, щоб взяти дитину в сім’ю

Оскільки діти були далекими родичами, підтвердити родині зв’язки було неможливо. Тому жінці довелося пройти весь бюрократичний шлях набуття нового статусу.

Наталія поділилася, що треба зробити, щоб успішно прийняти в сім’ю дитину, яка виїхала з окупованої території та залишилися без піклування батьків.

Звернися в місцеву службу у справах дітей

Слід написати заяву про намір: оформити опіку — для дітей до 14 років або оформити піклування — для дітей від 14 до 18 років.

Влаштуй в родину, а не інтернат

Цей пункт для тих, хто вже знає конкретних дітей, яких готовий(-а) прийняти. Якщо ж твоя родина має бажання подарувати дім, але ще не знайшла дитину, то просто йди далі за пунктами. Пошук дитини чекає наприкінці.

Можна поселити дітей одразу в сім’ю, подавши відповідну заяву у службу в справах дітей.

Представники служби перевірять відповідність житлових умов та допоможуть отримати дозвіл на тимчасове влаштування. А за дитиною закріпиться статус позбавленої батьківського піклування.

— В результаті малюк одразу опиниться в родині, а не в спеціальному державному закладі, що значно полегшить фізичну та психологічну адаптацію до нових умов, ділиться Наталія.

Збір документів

Наступним етапом буде збір документів. Щоб оформити опіку, тобі треба:

взяти направлення у сімейного лікаря й отримати довідки від психіатра, нарколога, дерматовенеролога, фтизіатра та висновок терапевта про стан здоров’я;

оформити довідку про відсутність судимості. Це можна зробити за допомогою застосунку Дія;

підготувати довідку про доходи або звіти підприємця за останні півроку;

отримати заяви-згоди від повнолітніх членів родини на те, що в сім’ї проживатимуть прийомні діти;

отримати письмову згоду самої дитини, якщо їй вже виповнилося 14 років.

Пройди спеціальні курси

Проходження навчання на курсах та отримання майбутніми кандидатами рекомендацій передбачено в законодавстві.

Жінка зізнається, що найскладніше було дочекатися цього етапу. Адже через велику кількість звернень він дуже розтягнутий. Інколи від подачі документів до запрошення можна чекати два місяці, а інколи й більш ніж півроку.

На майбутніх усиновителів, опікунів та піклувальників чекає 60 годин інтенсивних занять в інтерактивній формі. Нюанси законодавства, психологічні аспекти взаємодії з дітьми, які пережили травму тощо.

Вже за місяць після курсів відбувається завершення оформлення усіх документів, а за родиною закріплюється статус опікунів.

Пошук дитини

Для тих, хто ще не знайшов свою дитину, її пошук відбудеться вже після збору пакета документів та отримання рекомендацій.

Щоб знайти малюка, можеш скористатися сайтами, де розміщується інформація про дітей. Допомогти з пошуком дитини може також служба у справах дітей області, де ти проживаєш.

Також знайти дитину можна у дитячих реабілітаційних закладах, яких після 24 лютого евакуювали у західні регіони України.

Що важливо знати про пошук дитини:

З початком воєнного стану багато дітей зі статусом позбавлених батьківського піклування були тимчасово вивезені за кордон. Дітей, які перебувають за кордоном, заборонено всиновлювати та брати під опіку на цей час.

Не можна оформити опіку або всиновити, якщо ти перебуваєш не в Україні. Навіть якщо вдасться оформити усі документи тут й влаштувати дитину, то виїхати за кордон можна буде лише на короткий термін і тільки за згодою служби у справах дітей.

Тепер подати заявку на усиновлення можна в Дії. Читай, як застосунок спрощує процес усиновлення.

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