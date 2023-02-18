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Герої не носять плащів — вони оформлюють опіку: історія жінки, яка дала сім’ю двом хлопцям

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 18 Лютого 2023, 07:00
опіка
Фото: Facebook

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