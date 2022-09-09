Подати заявку в Дії: відтепер застосунок спрощує процес усиновлення дітей

Здавалося б, ця проблема не знайде свого рішення ніколи. Але сьогодні Мінцифри анонсувало про спрощення процесу усиновлення дитини через мобільний застосунок Дія.

Усиновлення дитини завжди було непростим процесом, який міг тривати кілька років. Батькам необхідно було збирати стоси довідок, оббігати десятки установ, відстоювати черги та витрачати купу часу та грошей.

Нерідко навіть ті люди, які прагнули всиновити дитину, стикалися з перешкодами лише на процесі подання заяви в кандидати на усиновлення — шанси для них та дітей без батьківської опіки були просто мізерними.

Чергове оновлення від Дії — ще один крок до знищення бюрократичних тяганин та корупції в Україні.

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Процес усиновлення дитини онлайн

Перший крок у процесі усиновлення — подача заяви на реєстрацію в кандидати. Раніше така процедура була можлива лише офлайн.

Зараз подати заяву можна онлайн за 30 хвилин, безоплатно, без черг та цілком прозоро.

Після подання заяви співробітники служби у справах дітей перевіряють її та приходять додому до заявників, щоб перевірити умови проживання.

Якщо все гаразд, на усиновлювачів чекає реєстрація на статус кандидата.

Якщо ти хочеш усиновити дитину та не знаєш, як правильно розпочати процес підготовки — дивися десять порад для усиновлювачів.

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