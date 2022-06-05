Хочеш усиновити дитину? 10 порад від Даші Малахової, щоб зрозуміти, чи готовий(-а) ти на це

Війна залишила сиротами сотні українських дітей. Звичайно, в нашій країні є небайдужі люди, які хочуть допомогти та всиновити дітей.

Проте всиновлення дитини — це дуже серйозне рішення, його не можна ухвалювати імпульсивно. В цьому випадку треба зважити всі “за” та “проти”, адже пара бере на себе відповідальність за дитину на все життя. Чи вистачить любові, терпіння, нервів та матеріального забезпечення для того, щоб взяти до себе дитину?

Своїми думками та порадами для всиновлення поділилася телеведуча Даша Малахова.

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— Я не можу повірити, що все своє життя я мріяла про цей момент, коли українці хотітимуть всиновлювати так сильно, як зараз. Майже 30 років я живу і дихаю проблемами дітей без батьківської опіки, і, як ви розумієте, розв’язання цього питання для мене було б здійсненням місії, — каже телеведуча.

Тож вона дала 10 порад для тих, хто замислюється над всиновленням.

Найголовніше — терпіння

Найкращі приклади всиновлення відбуваються тоді, коли люди достатню кількість часу спокійно обдумували рішення любити, відповідати, розуміти нову людину в сім’ї. Дитина — це не новий диван.

Не будь у захваті від своєї роботи

Багато українців хочуть бути корисними й дотичними, причетними до перемоги та допомоги Україні. Але варто пам’ятати, що згодом, після всиновлення, настане час досить тяжких буднів.

Усиновлення підіймає багато сімейних проблем

Якщо в парі є якісь непорозуміння, то всиновлення може згодом їх посилити. Тож перед тим, як взяти дитину, треба пропрацювати всі проблеми.

Дітей буде дуже багато

Не варто боятися того, що не лишиться дітей, які потребують всиновлення. Це не новий товар, який привезли в магазин. Наразі в списках на всиновлення є діти, які були сиротами ще до війни, бо багато дітей війни ще не отримали статус сироти. Це може зайняти тривалий час, адже йде процес пошуку батьків, родичів тощо.

Список всиновлення один, а діти будуть різні

Варто пам’ятати, що в списку сиріт можуть бути не тільки діти загиблих героїв, а й наркоманів, алкоголіків та з різним рівнем розвитку. Маленьких всиновлюють швидше, так буде й надалі.

Ніколи не очікуй, що дитина стане твоїм продовженням

У слові “всиновлення” є слово син або дочка, але, на думку ведучої, це велика проблема. Бо в дитині є свій певний генетичний код, і він з часом буде проявлятися.

Парі треба впевнитися, що вона не буде “натягувати” себе на всиновлену дитину.

Якщо навчитися це поважати, то можна передати культуру сім’ї та сформувати власну історію.

Не обирай конкретну дитину завчасно

Обирай всиновлення, як шлях. Адже можна сильно прив’язатися до дитини й втратити її, бо для неї знайдуть кращий варіант. Тож парі треба триматися на відстані до моменту всиновлення.

Чим менше емоцій у всиновленні — тим краще

Це має бути найкращим раціональним рішенням. Всиновлення має бути продуманим. Емоції точно будуть заважати приймати правильне рішення.

Обов’язково треба вирішити всією родиною, що ви цього хочете

Адже всій родині жити з цим рішенням. Бабусі й дідусі також потрібні дитині. Навіть якщо не вдасться вмовити одразу — зачекай. Хай вони звикнуть до ідеї й захочуть цього, як і ти.

Ресурс має бути “через край”

Любові в парі для дитини має бути багато, терпіння — ще більше. Також важливими будуть фінансові ресурси й можливості матеріального характеру.

Проте, якщо ти все-таки наважився(-лась) всиновити дитину, то раніше ми розповідали, як усиновити чи тимчасово прихистити дитину під час війни.