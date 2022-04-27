Всиновити дитину — відповідальніше, ніж народити. Катерина Осадча про бажання взяти осиротілу дитину

Кількість дітей, що залишилися без батьків через війну, зростає щодня, адже російські ракети не шкодують нікого.

Діток, яким пощастило вціліти та вижити, але у яких не залишилося жодних родичів, відправляють у сиротинці.

Зараз волонтери турбуються про те, щоб у них було все необхідне, проте діток стає дедалі більше, а умови не підходять для нормального життя.

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Багато небайдужих людей замислюються над тим, щоб всиновити осиротілу дитину після закінчення війни та подарувати їй батьківську любов і тепло.

Серед тих, хто думає про всиновлення дитини, й родина Юрія Горбунова і Катерини Осадчої.

На жаль, під час війни процедура усиновлення значно ускладнюється через велику кількість залучених служб.

Проте в охочих допомогти є можливість надати такій дитині тимчасовий прихисток.

Катерина Осадча про всиновлення дитини

Подружжя мало розмову про те, щоб всиновити дитину, але з ухваленням остаточного рішення не поспішає. Домовились, що повернуться до цього питання після війни.

Це дуже нелегка тема, я вважаю, усиновлення — це відповідальніше, аніж народження дитини.

На думку Катерини Осадчої, це дуже відповідальний крок і йти на нього потрібно не імпульсивно, а зважено та обдумано.

Перш ніж наважитися, батькам потрібно перевірити свою емоційну та моральну стійкість.

Адже емоційна неготовність до такої дитини й певних труднощів може спровокувати те, що її віддадуть назад до сиротинця. А це — гарантована травма для дитини.

Тому перед тим, як зробити цей прекрасний вчинок, треба неодноразово працювати з психологом та своїми емоціями.

Досліджувати літературу про те, як працює дитяча психіка в таких моментах, щоб розуміти всі підводні течії. А також спілкуватися з людьми, які вже мають схожий досвід.

Це все необхідно не лише для вашого ментального здоров’я, а й для здоров’я дитини, яку і так травмувала війна.

Тому Катерина Осадча не поспішає з рішенням, а активно досліджує інформацію.

В її планах — ділитися тим, що вона дізнається, з аудиторією, щоб люди були відповідальними у своїх найщиріших бажаннях.

Зараз Катерина Осадча працює волонтером. Вона допомагає шукати одне одного людям, які загубили зв’язок через війну. За її ініціативи було створено телеграм-бот та канал Знайди своїх.

Допомогти у цій справі може і чат-бот в телеграмі для пошуку дітей. За допомогою нього можна знайти дитину та дізнатися, що з нею.