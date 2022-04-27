Шоу-біз

Всиновити дитину — відповідальніше, ніж народити. Катерина Осадча про бажання взяти осиротілу дитину

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 27 Квітня 2022, 21:49
Катерина Осадча
Фото: Instagram

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