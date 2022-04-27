Усыновить ребенка — ответственнее, чем родить. Екатерина Осадчая о желании взять осиротевшего ребенка

Количество детей, оставшихся без родителей из-за войны, растет с каждым днем, ведь российские ракеты не жалеют никого.

Деток, которым удалось уцелеть и выжить, но которые остались совсем без родственников, отправляют в приюты.

Сейчас волонтеры заботятся о том, чтобы у них было все необходимое, однако детей с каждым днем все больше, а условия не подходят для нормальной жизни.

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Многие неравнодушные люди задумываются о том, чтобы усыновить осиротевшего ребенка после окончания войны и подарить им родительскую любовь и тепло.

Среди тех, кто думает об усыновлении ребенка, семья Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей.

К сожалению, во время войны процедура усыновления очень усложняется из-за большого количества привлеченных служб.

Однако у желающих помочь есть возможность предоставить такому ребенку временное убежище.

Екатерина Осадчая об усыновлении ребенка

Супруги говорили о том, чтобы усыновить ребенка, но с принятием окончательного решения не спешат. Договорились, что вернутся к этому вопросу после войны.

Это очень нелегкая тема, я считаю, усыновление — это ответственнее, чем рождение ребенка.

По мнению Екатерины Осадчей, это очень ответственный шаг и решаться на него нужно не импульсивно, а взвешенно и обдуманно.

Прежде чем решиться, нужно проверить свою эмоциональную и моральную устойчивость.

Ведь эмоциональная неготовность к такому ребенку и определенным трудностям может спровоцировать то, что его отдадут обратно в приют. А это гарантированная травма для ребенка.

Поэтому, прежде чем совершить этот прекрасный поступок, нужно неоднократно работать с психологом и своими эмоциями.

Исследовать литературу о тем, как работает детская психика в такие моменты, чтобы понимать все подводные течения. А также общаться с людьми, уже имеющими схожий опыт.

Это все необходимо не только для вашего ментального здоровья, но и для здоровья ребенка, которого и так травмировала война.

Поэтому Екатерина Осадчая не спешит с решением, а активно исследует информацию.

В ее планах — делиться тем, что она узнает, с аудиторией, чтобы люди были ответственны в своих искренних желаниях.

Сейчас Екатерина Осадчая работает волонтером. Она помогает искать друг друга людям, которые потеряли связь из-за войны. По ее инициативе были созданы телеграм-бот и канал Найди своих.

Кроме того, был создан чат-бот в телеграмме для поиска детей. С его помощью можно найти ребенка и узнать, что с ним.