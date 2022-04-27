Шоу-биз

Усыновить ребенка — ответственнее, чем родить. Екатерина Осадчая о желании взять осиротевшего ребенка

Вероника Кононенко, практикантка сайта 27 апреля 2022, 21:49
Катерина Осадча
Фото: Instagram

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