Хочешь усыновить ребенка? 10 советов от Даши Малаховой, чтобы понять, готов(-а) ли ты к этому

Война оставила сиротами сотни украинских детей. Конечно, в нашей стране есть неравнодушные люди, которые хотят помочь им и усыновить детей.

Однако усыновление ребенка — это очень серьезное решение, его нельзя принимать импульсивно. В этом случае нужно взвесить все “за” и “против”, ведь пара берет на себя ответственность за ребенка на всю жизнь. Хватит ли тебе любви, терпения, нервов и материального обеспечения, чтобы приютить малыша?

Своими мыслями и советами по усыновлению поделилась телеведущая Даша Малахова.

Сейчас также смотрят

— Я не могу поверить, что всю свою жизнь мечтала об этом моменте, когда украинцы будут хотеть усыновлять так сильно, как сейчас. Почти 30 лет я живу и дышу проблемами детей без родительской опеки, и, как вы понимаете, решение этого вопроса для меня было бы осуществлением миссии, — говорит телеведущая.

Она дала 10 советов для тех, кто задумывается над усыновлением.

Самое главное — терпение

Лучшие примеры усыновления случаются, когда люди длительное время спокойно обдумывали решение любить, отвечать, понимать нового человека в семье. Ребенок — это не новый диван.

Не будь в восторге от своей работы

Многие украинцы хотят быть полезными и причастными к победе и помощи Украины. Но следует помнить, что вскоре после усыновления настанут довольно тяжелые будни.

Усыновление поднимает много семейных проблем

Если в паре есть какие-то недоразумения, то усыновление может впоследствии усилить их. Поэтому, перед тем как взять ребенка, нужно проработать все проблемы.

Детей будет очень много

Не стоит бояться того, что не останется детей, нуждающихся в усыновлении. Это не новый товар, который привезли в магазин. Сейчас в списках на усыновление есть дети, которые были сиротами еще до войны, потому что многие дети войны еще не получили статус сироты. Это может занять длительное время, ведь поиски родителей, родственников и т.д. продолжаются.

Список усыновления один, а дети будут разные

Следует помнить, что в списке сирот могут быть не только дети погибших героев, но и людей с алкогольной и наркотической зависимостями, с разным уровнем развития. Малышей усыновляют быстрее, так будет продолжаться и дальше.

Никогда не жди, что ребенок станет твоим продолжением

В слове “усыновление” есть слово сын или дочь, но, по мнению ведущей, это большая проблема. Поскольку у ребенка есть свой определенный генетический код, и со временем он будет проявляться.

Паре нужно убедиться, что она не будет “натягивать” себя на усыновленного ребенка.

Если научиться уважать это, то можно передать культуру семьи и сформировать собственную историю.

Не выбирай ребенка заранее

Выбирай усыновление, как путь. Ведь можно сильно привязаться к ребенку и потерять его, потому что для него найдется лучший вариант. Паре следует держаться на расстоянии до момента усыновления.

Чем меньше эмоций в усыновлении, тем лучше

Это должно быть лучшим рациональным решением. Усыновление должно быть продуманным. Эмоции точно будут мешать принимать правильное решение.

Обязательно нужно решить всей семьей, что вы этого хотите

Ведь всей семье жить с этим решением. Бабушки и дедушки тоже нужны ребенку. Даже если не удастся уговорить сразу — подожди. Пусть они привыкнут к идее и захотят усыновления так же, как ты.

Ресурс должен быть “через край”

Любви в паре для ребенка должно быть много, терпения еще больше. Также важны будут финансовые ресурсы и возможности материального характера.

Однако, если ты все-таки решился усыновить ребенка, раньше мы рассказывали, как усыновить или временно приютить ребенка во время войны.