Отказывался от обезболивающего в пользу других! История вернувшегося из плена пограничника из Мариуполя

Он пережил осаду Мариуполя и плен, а сейчас проходит реабилитацию, чтобы снова служить. 23-летний пограничник Игорь оборонял родной Мариуполь до конца апреля, пока не получил ранения в ногу.

Без нормальной еды, воды и лечения защитник провел месяц в подвалах Азовстали. А потом оказался в плену. Спустя полгода травмированного пограничника удалось обменять.

Он вспоминает первые дни полномасштабного вторжения россиян, тогда уже два года служил пограничником в Мариуполе. Говорит, что оккупанты не ожидали столь сильного сопротивления украинских защитников.

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После очередного обстрела в конце апреля Игорь с собратом пошел расчищать путь, которым эвакуировали раненых, но россияне внезапно открыли огонь. В это время пограничник получил ранения. Его собрат смог открыть ответный огонь, поэтому мужчинам удалось отойти.

В подвалах Азовстали военный отказывался от обезболивающих в пользу других бойцов с более тяжелыми травмами.

Раненых с каждым днем становилось все больше и больше, им сразу делали операции, а материалов не хватало, — вспоминает Игорь.

После выхода из Азовстали мужчину отправили в Еленовку, там он провел первый месяц плена. Кормили плохо, а медицинскую помощь можно было и не ждать. В плену военные пережили как физические, так и моральные издевательства. Они были полностью изолированы и не знали, что происходит с их родными, когда их обменяют.

В начале ноября Игоря удалось вернуть домой. Ему провели несколько операций, в дальнейшем мужчина хочет вернуться на службу и стать кинологом.

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