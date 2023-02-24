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Відмовлявся від знеболювального на користь інших! Історія прикордонника з Маріуполя, що повернувся з полону

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 24 Лютого 2023, 10:30
Історія прикордонника з Маріуполя про бої, поранення та полон

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Відмовлявся від знеболювального на користь інших! Історія прикордонника з Маріуполя, що повернувся з полону

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