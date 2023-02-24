Відмовлявся від знеболювального на користь інших! Історія прикордонника з Маріуполя, що повернувся з полону

Він пережив облогу Маріуполя та полон, а зараз проходить реабілітацію, щоб знову служити. 23-річний прикордонник Ігор обороняв рідний Маріуполь до кінця квітня, поки не зазнав кульового поранення у ногу.

Без нормальної їжі, води та лікування захисник місяць провів у підвалах Азовсталі. А потім опинився в полоні. Через півроку травмованого прикордонника вдалося обміняти.

Він пригадує перші дні повномасштабного вторгнення росіян, тоді він вже два роки служив прикордонником у Маріуполі. Каже, що окупанти не очікували такого сильного спротиву українських захисників.

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Після чергового обстрілу наприкінці квітня Ігор з побратимом пішов розчищати шлях, яким евакуйовували поранених, але росіяни раптово відкрили вогонь. Саме тоді прикордонник отримав поранення. Його побратим зміг відкрити вогонь у відповідь, тож чоловікам вдалося відійти.

У підвалах Азовсталі військовий відмовлявся від знеболювальних на користь інших бійців з важчими травмами.

Поранених з кожним днем ставало дедалі більше, їм відразу робили операції, а матеріалів не вистачало, — пригадує Ігор.

Після виходу з Азовсталі чоловіка відправили до Оленівки, там він провів перший місяць полону. Годували погано, а медичної допомоги можна було й не чекати. У полоні військові пережили як фізичні, так і моральні знущання. Вони були повністю ізольовані та не знали, що відбувається з їхніми рідними, коли їх обміняють тощо.

На початку листопада Ігоря вдалося повернути додому. Йому провели кілька операцій, згодом чоловік хоче повернутися на службу та стати кінологом.

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