Люди

Втратив обидві ноги, але зберіг віру, що знову ходитиме! Історія, яка подарує надію кожному

Людмила Цимбалюк 22 Лютого 2023, 11:00

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