Втратив обидві ноги, але зберіг віру, що знову ходитиме! Історія, яка подарує надію кожному

Дістають важкі поранення — втрачають руки та ноги, але мають сильну волю та віру в перемогу.

Ми знаємо вже безліч історій українських вояків, які змогли вижити після ворожих атак і куль. Не здаватися їх змушують рідні та підтримка численних благодійників.

Так 30-річний піхотинець Сергій Лукащук, підірвавшись на міні, залишеній російськими окупантами, втратив обидві ноги. Але завдяки благодійній платформі з протезування українців Protez Foundation зі США повернувся на надійних протезах.

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Наразі чоловік знаходиться на реабілітації в одному з санаторіїв на Вінничині. Сергій заново вчиться ходити, але тепер на протезах.

Ще півроку тому він сміливо йшов у бій проти російських окупантів на Запорізькому напрямку. Та саме там і дістав тяжке поранення, оскільки ворог під час відступу залишив небезпечні пастки.

Дістав поранення й один із побратимів Сергія. Разом із ним чоловік почав лікування в різних українських шпиталях.

Сергій втратив обидві ноги, але зберіг віру, що знову ходитиме. Разом із дружиною почав писати у різноманітні фонди. І ось три тижні тому чоловік повернувся зі США. Там йому поставили сучасні протези.

У США Сергій Лукащук разом з іншими пораненими українськими бійцями був три тижні. Цього часу вистачило, аби медики поставили якісні й такі потрібні протези.

Та після протезування все далі залежить від власного бажання твердо стояти на ногах. Про це говорить захисник Олександр Тактичний. Він теж втратив ногу і саме підтримка Сергія у госпіталі дала поштовх працювати над собою.

Братська підтримка дуже важлива. Без неї дуже тяжко.

Реабілітацію захисники проходять вже в Україні. Та як говорять Сергій та Олександр, навіть після протезування планують повернутись на службу, а перемогу зустріти — у військовій формі.

Данилу Литвиненку нещодавно виповнилося 20 років. Після школи хлопець відразу пішов до армії. На початку жовтня під час виконання бойового завдання він випадково наступив на протипіхотну міну. Читай повну історію 20-річного військового, який чекає на протез.

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