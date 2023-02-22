Потерял обе ноги, но сохранил веру, что будет снова ходить! История, которая подарит надежду каждому

Получают тяжелые ранения — теряют руки и ноги, но имеют сильную волю и веру в победу.
Мы знаем уже множество историй украинских воинов, которые смогли выжить после вражеских атак и пуль. Не сдаваться их заставляют родные и поддержка многочисленных благотворителей.
Так 30-летний пехотинец Сергей Лукащук, взорвавшись на мине, оставленной российскими оккупантами, потерял обе ноги. Но благодаря благотворительной платформе по протезированию украинцев Protez Foundation из США вернулся на надежных протезах.
В настоящее время мужчина находится на реабилитации в одном из санаториев Винницкой области. Сергей снова учится ходить, но теперь на протезах.
Еще полгода назад он смело шел в бой против российских окупантов на Запорожском направлении. И именно там и получил тяжелое ранение, поскольку враг во время отступления оставил опасные ловушки.
Получил ранение и один из собратьев Сергея. Вместе с ним мужчина начал лечение в разных украинских госпиталях.
Сергей потерял обе ноги, но сохранил веру, что снова будет ходить. Вместе с женой начал писать в разные фонды. И вот три недели назад мужчина вернулся из США. Там ему поставили современные протезы.
В США Сергей Лукащук вместе с другими ранеными украинскими бойцами был три недели. Этого времени хватило, чтобы медики поставили качественные и нужные протезы.
Однако после протезирования все дальше зависит от собственного желания твердо стоять на ногах. Об этом говорит защитник Александр Тактический. Он тоже потерял ногу и именно поддержка Сергея в госпитале дала толчок работать над собой.
Братская поддержка очень важна. Без нее очень тяжело.
Братская поддержка очень важна. Без нее очень тяжело.
Реабилитацию защитники уже проходят в Украине. Но, как говорят Сергей и Александр, даже после протезирования планируют вернуться на службу, а победу встретить — в военной форме.
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