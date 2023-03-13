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Сказав своїм, що йду в лікарню Мечникова як волонтер, а сам приєднався до ТрО! Історія стоматолога-парамедика з Маріуполя

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 13 Березня 2023, 15:00
Олександр Александровський: історія стоматолога-парамедика з Маріуполя

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