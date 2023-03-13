Сказал своим, что иду в больницу Мечникова как волонтер, а сам примкнул к ТрО! История стоматолога-парамедика из Мариуполя

В мирной жизни мариуполец работал стоматологом. В прошлом году 23 февраля он провел последний медицинский прием. А уже на следующий день с семьей покинул родной город и поселился в Днепре. Александр Александровский записался в терроборону и стал парамедиком. Его с собратьями задачей было оказывать первую помощь и эвакуировать раненых бойцов с фронта.

О мобильной стоматологии

Сейчас он работает в составе третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ и помогает раненым воинам из Бахмутского направления. В следующий раз собирается вернуться на линию фронта на специальной скорой — стоматологической. Боец с помощью волонтеров обустроил передвижной кабинет, чтобы помогать военным и гражданским.

— Я из Мариуполя, работал врачом-стоматологом. Я — мотоциклист, сейчас в Вооруженных силах — парамедик, — рассказывает о себе мужчина.

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Перед великой войны

Александр родом из Кропивницкого, но в 2000 году с родителями переехал в Мариуполь. С 2009 года учился в медицинском лицее в Донецке, затем — в университете. После начала российско-украинской войны в 2014 году заканчивал образование в Полтаве.

Александр работал в двух клиниках Мариуполя хирургом и детским стоматологом. Он говорит, что в феврале прошлого года было ощущение того, что должно произойти что-то страшное. Эти подозрения подтвердились в ходе одного из последних приемов.

— Последний запомнившийся мне прием — это суббота. Я принимал ребенка моего одного азовца — мои постоянные клиенты. Мы должны были записать его дочь на прием через десять суток.

Я спрашиваю: “Когда лучше записать?” А он: “Доктор, подумаем”. Это был тревожный симптом всей обостряющейся ситуации, — вспоминает врач.

В течение следующих трех дней Александр принимал пациентов и пытался подготовиться — собрал с женой минимум вещей, заправил топливом автомобиль и любимый мотоцикл. Мужчина был участником местного мотоклуба. 23 февраля стоматолог отработал последний свой гражданский прием, и уже на следующее утро в Мариуполе начался хаос.

Война и дорога в Днепр

— Есть одно слово, чтобы описать 24 февраля — это хаос. Полный хаос. Потому что тебя будят, ты просыпаешься и выходишь во двор, тебе говорят: “Началась полномасштабная война”.

Всюду взрывы. Попадание ракеты было по аэропорту — у меня штукатурка начала сыпаться, — делится Александр.

Мужчина жил с женой в частном доме. Говорит, в тот же день решили ехать из города, забрав родителей и бабушку с дедушкой. Было ощущение, что в Мариуполе будет плохо.

— Я понимал, что оно будет. Это не учения. На учения 150 тыс. живой силы? Ну что это за учения? Это война! У меня просто много друзей, которые полковые азовцы, — продолжает мужчина.

Тогда мы думали, что Мариуполь — пороховая бочка. Там столько оружия. Еще с 2014 года понимал, что никто никаких территорий не будет сдавать, — рассказывает стоматолог.

Жена управляла автомобилем с родственниками, а Александр ехал на своем японском мотоцикле. Решили выезжать через Бердянск в Запорожье и в Днепр. Дорога заняла 12 часов. Мужчина вспоминает, что уезжать зимой на мотоцикле было не очень хорошей идеей. Но оставить его не захотел.

— Я ехал без зимней куртки, а в мотоциклетной и кожаных штанах. Мне никогда не было так холодно. Под дождем, с лысой резиной. Поставить новую я планировал весной, — говорит Александр.

Из родственников в Мариуполе остался только дядя. Но уже две недели спустя он начал искать пути для выезда. На это ушло три недели, потому что нужно было пройти фильтрацию от оккупантов и проехать десяток блокпостов в сторону свободной Украины. Сам Александр с женой поселился в Днепре. Говорит, несколько дней приходил в себя и читал новости. И наконец решил действовать.

— Ты понимаешь, что твои ребята в Мариуполе, там в боях, и просто разрывает в клочья. И ты не знаешь, что делать. На третий день решил, что нужно идти воевать. Я не скажу, что я — воин. Я — врач, могу делать то дело, которому меня учили почти десять лет. Сказал своим, что иду в больницу Мечникова как волонтер, а сам примкнул к ТрО, в 98-й батальон, — вспоминает врач.

Парамедик ВСУ

Александра взяли в армию парамедиком, он получил ожидаемый позывной — Стоматолог. Вместе со своим батальоном пробыл на передовой девять месяцев. Это было Запорожское направление, а именно — Гуляйпольское. Там у бойцов преобладали осколочные ранения. Задачей Александра и собратьев было оказывать бойцам первую помощь и эвакуировать раненых в ближайшие стабилизационные пункты. Вспоминает, было жарко.

Мы жили под обстрелами. Столько раз такое было, что мы буквально выезжаем и думаем, что это последний раз, — признается он.

Затем последовало еще два месяца учений на полигоне. После этого Александр перешел парамедиком в другое подразделение — третью отдельную штурмовую бригаду, первый механизированный батальон. И теперь его направление работы — район Бахмута. Стоматолог говорит, что у собратьев преобладают пулевые ранения, потому что враг слишком близко.

— Они преобладают в артиллерии и в живой силе. Но они не могут справиться с нашими. В нашем подразделении ребята — тигры. Реальные тигры, которые пришли добровольно, они — идейные.

У нас в подразделении есть парень с протезом. Он ранее воевал и получил ранение. На этом протезе он все равно тигр! Хороший человек и боец!

Бахмутское направление сейчас — один из самых горячих участков фронта. Здесь очень трудно работать, — продолжает врач.

— Мы работали под Бахмутом. Станем… Четыре минуты и прилет. Снова проходит четыре минуты — попадание в другое место, похоже, что “птичка” была и видела нас. Как только уедем — прилет, снова уедем — прилет, — рассказывает мужчина.

Раненых порой очень много. Александр говорит, что помогают не только бойцам, но и гражданским с прифронтовых территорий, страдающих из-за обстрелов.

— Однажды привезли 11 человек. Обычный пикап, в нем, как в консерве, ребята лежат. Были и тяжелые, даже с ампутациями. Было и мирное население, с которым мы работали, — говорит он.

Но тяжелее всего было, вспоминает парамедик, когда помощь нужно было оказывать другу.

— Друг подорвался на мине, ему очень сильно разбило стопу, которую пришлось ампутировать. Это морально было тяжело, — признается Александр.

Проект мобильной стоматологии

Идея передвижного стоматологического кабинета пришла в голову Александру во время учебы на полигоне. Он поговорил с командованием, присоединился к ОО Медкорп и стал искать варианты, как реализовать то, что задумал.

— Был пример, когда парень две недели не мог попасть к стоматологу. По его словам, на стены лез, очень болело. Это было на передовой, поэтому дало такой толчок. Стресс, когда не всегда есть возможность почистить зубы, плохие погодные условия, неправильная гигиена — все влияет на здоровье зубов, — объясняет стоматолог.

Скорую и кресло подарили волонтеры, некоторое оборудование — профессиональные магазины, остальное, включая стоматологическую установку, закупил за пожертвования. Кабинет будет работать также как военная скорая.

— Кабинет разворачивается за 20 минут. Сейчас мы планируем купить прицеп для генератора и расходных материалов, а также полный запас дистиллированной воды для установки и дезинфекционных средств, — делится планами мужчина.

Мобильная стоматология готова на 95%. Александр будет лечить прежде всего своих собратьев. Однако не будет отказывать и тем, кто окажется в зоне его работы. Работать планирует между Константиновкой, Краматорском и Дружковкой, будет принимать по десять пациентов в день.

— Я очень долго учился, хотел работать. Теперь уже хочется вернуться к работе. Еще успеем и в стоматологии поработать, и людей полечить — сейчас победа нужна! — утверждает Стоматолог.

Как помочь Александру

Недавно Александр Александровский узнал, что его дом в Мариуполе разрушен. Он говорит, что однажды мечтает вернуться в родной город. После победы! Каждый может помочь и поддержать Александра. Реквизиты для помощи: 5375411204906460.

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Фото: Ярослав Шейко и из личного архива Александра