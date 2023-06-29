Просто хочется домой и маминой еды. Воспоминания украинских защитников о страшных днях в российском плену

Никакой медицинской помощи, минимум пищи и постоянные унижения. Украинцы, вернувшиеся из плена, описывают схожие условия жизни в российских застенках.

Наверное, все знают историю нашего защитника Михаила Дианова, вернувшегося из российского плена с очень низким весом. А также у него неправильно срослась кость в руке. Дмитрий “Орест” Казацкий, вернувшийся из плена вместе с Михаилом, говорит на тщательную реабилитацию не было времени.

Акцентирует, что по возвращении из плена, появляется большое желание делать все для того, чтобы освободить других украинских военнопленных. Говорит, что в плену очень хотелось домой и маминой еды.

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— Помню, что в первый день мама привезла кучу еды. Я у нее очень просил Наполеон, она и его привезла. Хотелось домой, на свободу.

Свобода для нас, украинцев, очень важна. В ее отсутствие очень плохо, — говорит Дмитрий.

Сейчас защитник продолжает нести службу — занимается военным репортажем. Делает все, что может, чтобы ускорить возвращение собратьев.

Евгения Глинина рассказывает о своем брате Максиме, который является военным Нацгвардии. Более года он считался без вести пропавшим. Лишь в феврале в одном из пророссийских Telegram-каналов она увидела короткое видео, в котором ее брат говорил, что жив и находится в плену. С того момента семье появилась надежда хоть как-то вернуть Максима. А Евгения пытается узнавать и фиксировать условия, в которых находятся пленные украинцы.

Защитники теряют 15-30 кг, инфицированные ранения приводят к ампутации из-за отсутствия медицинской помощи, переживают физическую и психологическую пытку, нет должного питания.

Подготовка каждого обмена держится в тишине, чтобы не повредить. Из российского плена домой уже удалось вернуть около 2500 украинцев.

Многие украинские военные рассказывают об ужасах российского плена. Ранее мы рассказывали историю Андрея Голдобина, прошедшего Мариуполь и российский плен.

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