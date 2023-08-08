Розповіді

Він писав листи від руки, шкодував, що не пішов на війну у 2014, й дав останній бій у Бахмуті — історія Андрія Воробкала

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Серпня 2023, 20:00
Андрій Воробкало
Фото: Facebook

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