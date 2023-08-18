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Якби не зупинила ворожа куля, він не відступив би ні за що! Історія захисника Андрія Панченка

Олена Ровенчук 18 Серпня 2023, 10:00
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