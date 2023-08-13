Больше всего боялся потерять руку и не иметь возможности рисовать! Чувственная история украинского защитника

Для Романа Хруща потерять руку на войне было то же, что и остаться без любимого дела, ведь он художник. До полномасштабной войны активно творил, выставлял свои работы, преподавал студентам. Рисовал абстракцию, которая связана с собственными корнями и самоидентичностью.

Впрочем, 24 февраля вместе с братом пошел на войну. Вместе служили в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. И даже там Роман продолжал рисовать.

Больше, наверное, рисовал уже в Константиновке, когда попал на Донецкое направление. Там было кафе с незашитыми окнами, где я читал нужную литературу и что-то зарисовывал.

Творчество помогало Роману отвлечься от войны и найти силы дальше уничтожать врага. В июне этого года он получил ранение под Бахмутом.

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Вместе с собратьями должны были отразить у врага километр нашей земли. Но во время штурма на вражеских позициях начался минометный обстрел. Снаряд разорвался рядом с Романом и его собратом. Тот погиб на месте, а Роман чудом выжил. На помощь ему бросился брат.

Врачи спасли художнику обе конечности. Обломки повредили икроножную мышцу на ноге, из-за чего были опасения, что Роман не сможет сгибать стопу, а значит и ходить. Впрочем, благодаря его работе с физиотерапевтами он передвигается даже без костылей.

Но больше всего Роман волновался, чтобы удалось спасти руку. Ему повезло, потому что обломок не повредил кость. Вместе с эрготерапевтом принялись отрабатывать силу всех пальцев руки. Роман уверенно держит ручку и может даже писать.

После этого достижения Роман взялся за кисть и впервые после травмы провел мастер-класс для других бойцов, проходящих реабилитацию. Ведь рисование не только снижает уровень тревоги, но улучшает мелкую моторику и концентрацию.

Это помогает не только физически, но и морально.

Прежде всего, художник мечтает продолжить помогать войску, а после победы хочет вернуться в академию к своим студентам.

Вылить боль на холст — бывает полезно, ведь арт терапия хорошо помогает психическому здоровью. Читай, как кисти и краска помогают военным вернуться к жизни.

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