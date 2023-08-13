Найбільше боявся втратити руку та не мати змоги малювати! Чуттєва історія українського захисника

Для Романа Хруща втратити руку на війні було те ж саме, що й лишитися без улюбленої справи, адже він художник. До повномасштабної війни активно творив, виставляв свої роботи, викладав студентам. Малював абстракцію, яка пов’язана з власним корінням та самоідентичністю.

Втім 24 лютого разом з братом пішов на війну. Разом служили у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Та навіть там Роман продовжував малювати.

Більше, мабуть, малював вже у Костянтинівці, коли потрапив на Донецький напрямок. Там було кафе з незашитими вікнами, де я читав потрібну літературу та щось собі замальовував.

Творчість допомагала Романові відволіктись від війни та знайти сили далі нищити ворога. У червні цього року він отримав поранення під Бахмутом.

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Разом із побратимами мали відбити у ворога кілометр нашої землі. Але під час штурму на ворожих позиціях почався мінометний обстріл. Снаряд розірвався поруч із Романом та його побратимом. Той загинув на місці, а Роман дивом вижив. На допомогу йому кинувся брат.

Лікарі врятували митцю обидві кінцівки. Уламки пошкодили литковий м’яз на нозі, через що були побоювання, що Роман не зможе згинати стопу, а значить і ходити. Втім завдяки його роботі з фізіотерапевтами він пересувається навіть без милиць.

Та найбільше Роман хвилювався, аби вдалось врятувати руку. Йому пощастило, бо уламок не пошкодив кістку. Разом з ерготерапевтом взялись відпрацьовувати силу усіх пальців руки. Роман вже впевнено тримає ручку та може навіть писати.

Після цього досягнення Роман взявся за пензлик і вперше після травми провів майстер-клас для інших бійців, які проходять реабілітацію. Адже малювання не лише знижує рівень тривоги, але й покращує дрібну моторику та концентрацію.

Це допомагає не лише фізично, але й морально.

Понад усе митець мріє продовжити допомагати війську, а після перемоги хоче повернутись в академію до своїх студентів.

Вилити біль на полотно — буває корисно, адже арттерапія добре допомагає психічному здоров’ю. Читай, як пензлі й фарба допомагають військовим повернутися до життя.

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