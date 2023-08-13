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Найбільше боявся втратити руку та не мати змоги малювати! Чуттєва історія українського захисника

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 13 Серпня 2023, 18:00

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