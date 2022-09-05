Пензлі змінив на автомат: історія благодійного аукціону відомого українського художника

Мистецтво, яке може рятувати життя. У Києві стартував благодійний аукціон під назвою Baranovsky. Ukraina. Діти.

А розпочалося все понад місяць тому з однойменної виставки малюнків відомого українського художника та воїна ЗСУ Андрія Барановського і його маленьких колег.

Сам ініціатор виставки мусив змінити пензлі та полотна на автомат. Чоловік не зміг залишитися осторонь війни як у 2014 році, так і нині – з початком повномасштабного вторгнення. Згадує, що ідея організувати спільну виставку з дітьми виникла на фронті.

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Найменші наші співгромадяни передавали нам малюнки — повертайся живим. Я їх збирав усі, вони для мене дуже цінні були.

Зараз митець у шпиталі, де проходить курс лікування. А потім він знову повернеться на передову. Тим часом аукціон триватиме ще два тижні.

Загалом виставка у готелі Premier Palace зібрала понад сотню дитячих картин. Малюнки надсилали навіть з-за кордону, наприклад, із Польщі. Тому роботи у комісії, яка відбирала найкращі роботи для аукціону, було дуже багато.

З-понад сотні робіт юних талантів обрали 17 найкращих. Лотами також стали сім картин самого Андрія. Виручені гроші планують віддати на розбудову Міжнародного дитячого реабілітаційного центру творчості та науки.

Організувати спільний аукціон робіт відомого художника Андрія Барановського та юних митців узявся благодійний фонд Неминуча перемога.

Зараз в організації є і міжнародна підтримка. Зокрема, пожертви надходять з міста-побратима Києва – Чикаго. Американські благодійники вже запрошують маленьких митців влаштувати виставку й у них.

Займаються благодійністю й інші відомі українці. Читай, як іграшки Патрона та сукня Каменських стали лотами на аукціоні.

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