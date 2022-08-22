Лоти від іграшки Патрона до сукні Каменських — як долучитись до благодійного онлайн-аукціону для ЗСУ

Бійці 93-ї окремої механічної бригади Холодний Яр постійно перебувають на передовій та впроваджують технологічні гаджети у бойові дії.

Військові розповідають, що на Ізюмському та Бахмутському напрямках росіяни глушать сигнали станцій, тож захисникам конче необхідний зв’язок. Його можуть забезпечити станції Starlink.

А ще на передовій потрібні “очі” — ударні та розвідувальні безпілотники. Адже вони справді рятують життя українським бійцям.

Тож на задоволення цих потреб волонтери з фонду Second Front відкрили благодійний збір. Але не простий, а у вигляді міжнародного онлайн-аукціону речей від відомих українців. Мета — зібрати мінімум $50 000.

Тут можна знайти взуття Тіни Кароль, боксерські рукавички Віталія Кличка, бійцівське трико Жана Беленюка, сукню Насті Каменських та навіть іграшку песика Патрона. Стати їхнім власником може кожен охочий.

23 серпня, на День прапора, у Торонто оголосять переможців. Тож поспіши доєднатись.

А нещодавно зірки започаткували ініціативу та організували аукціон Act lots, де почали продавати свої пам’ятні речі. Дивись, як українські актори займаються благодійністю.

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