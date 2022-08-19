Замість речей на аукціоні – виступ гурту: відомі українці пустили з молотка цікаві лоти для благодійності

Пустити з молотка твори мистецтва та спортивні трофеї, щоб побудувати будинки для тих, кого війна лишила без даху над головою. У столиці відбувся благодійний аукціон.

Одним з 15 лотів став виступ гурту Друга ріка – у будь-якій точці планети та в будь-який час. Його вигадав та запропонував сам фронтмен Валерій Харчишин.

Співак добре знає, що таке втрата, оскільки свого будинку під Гостомелем лишився, будівля згоріла вщент. Тому за всього бажання віддати якусь свою річ на аукціон, не зміг щось знайти. Так і запропонував свій виступ, який згодом на аукціоні викупили за 200 тисяч.

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Інші українські зірки теж зробили свої пожертви – хтось віддав свої картини, витвори мистецтва, золоті медалі дзюдоїстів, боксерів, самбістів й навіть боксерські перчатки Кличка та Усика.

А дехто вирішив, що настав час зробити покупку і таким чином підтримати благодійників. На аукціоні зібралися кілька десятків представників київського бомонду, щоб позмагатися за такі трофеї та пожертвувати гроші на благодійність.

Усе це задля того, щоб зібрати кошти на житло для мешканців Київщини, які втратили домівки через повномасштабну війну.

Вiце-президентка Міжнародного Благодійного фонду Відбудуємо разом Наталя Коваленко розповідає, що планується побудувати мікро-будинки, які будуть повністю облаштовані та забезпечені всім необхідним, для того, щоб людина могла прийти та жити.

Аукціон продовжать – кошти збиратимуть онлайн, і проведуть кілька заходів у Європі.

Продовжують пускати з молотка своє й українські актори. Читай, як зірки продають власні речі на користь ЗСУ.

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