Туба від Javelin та марка, підписана Залужним. У метро провели аукціон, щоб зібрати кошти для ЗСУ

Рідкісні видання книг, вази, картини та навіть туба від Javelin — усе це пустили з молотка, щоб зібрати гроші на допомогу ЗСУ. Добродійний аукціон організували прямісінько на станції метро.

Майдан Незалежності, як і станція Хрещатик, перекрита для зупинок потягів. Тому саме її було обрано для місця проведення. Ведучим став Михайло Присяжнюк.

Одним із найцікавіших лотів стала туба від Javelin. Її привезли українські військовослужбовці з позивними Артист і Борода.

Самі приїхали до Києва, щоб трохи підлікуватись. У боях у Сєвєродонецьку отримали контузії та поранення, але після аукціону повертатимуться на Схід.

Окрім туби військові привезли й уламки від ворожих ракет та набоїв, які вдалося знайти, поки були на передовій.

Відвідувачі список лотів майже не переглядали. Кажуть, що прийшли не стільки щось придбати, скільки допомогти військовим.

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Загалом з молотка пустили півсотні лотів. Марку, підписану Валерієм Залужним, продали за $21 тис. Вона стала одним із найдорожчих лотів аукціону. Загалом на аукціоні зібрали близько $100 тис.

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