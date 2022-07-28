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Десятки благодійних концертів, сльози на сцені та новий альбом — відверте інтерв’ю Сергія Бабкіна

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Липня 2022, 18:30
Інтерв'ю з Сергієм Бабкіним про війну в Україні
Фото: Instagram

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