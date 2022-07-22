Усім, хто боронить нашу Україну: Леся Нікітюк випустила нову ліричну пісню під назвою Блакитні очі

Холодні дні розлуки та теплі миттєвості зустрічі зібрані у коротких кадрах кліпу Лесі Нікітюк на нову ліричну пісню Блакитні очі.

Раніше українська телеведуча встигла випустити кілька жартівливих композицій для підтримки бойового духу всіх українців.

Однак цього разу Леся Нікітюк відкрила слухачам нові глибини своєї душі.

Пісню Блакитні очі телеведуча вирішила присвятити усім, хто боронить нашу Україну. Кожна нота та слово — для тих, чиї очі червоніють від люті та втоми.

А особливо моєму другу Денису Ріхтеру, який загинув у Луганській області.

Слова до пісні Леся Нікітюк написала у співавторстві з Євгеном Матюшенком та Миколою Мартинюком. Музику до них написав відомий український композитор Руслан Квінта.

Доповнюють мелодію кадри з передової, де щодня наші захисники роблять усе можливе, щоб захистити незалежність України та свободу її народу.

Відео запеклих боїв водночас переплітається з моментами теплих зустрічей українських військових з їхніми родинами, що нагадує кожному особисто — українці боронять власну сім’ю. Чи то вона, на їхню думку, складається з двох людей, чи то одразу з 44 мільйонів.

Чимало коментарів до кліпу на пісню Блакитні очі говорять про те, що композиція розчулила людей до сліз. Такі ж емоції пережили й слухачі концерту відомого українського співака. Читай, як Макс Барських заспівав у київському метро для підтримки ЗСУ.

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