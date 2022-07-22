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Усім, хто боронить нашу Україну: Леся Нікітюк випустила нову ліричну пісню під назвою Блакитні очі

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Липня 2022, 15:30
Леся Нікітюк
Фото: Instagram

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Усім, хто боронить нашу Україну: Леся Нікітюк випустила нову ліричну пісню під назвою Блакитні очі
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