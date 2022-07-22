Всем, кто защищает нашу Украину: Леся Никитюк выпустила новую лирическую песню под названием Блакитні очі

Холодные дни в разлуке и теплые мгновения встречи собраны в коротких кадрах клипа Леси Никитюк на новую лирическую песню Блакитні очі.

Ранее украинская телеведущая успела выпустить несколько шутливых композиций для поддержки боевого духа всех украинцев.

Однако на этот раз Леся Никитюк открыла слушателям новые глубины своей души.

Песню Блакитні очі телеведущая решила посвятить всем, кто защищает нашу Украину. Каждая нота и слово — тем, чьи глаза краснеют от ярости и усталости.

А особенно моему другу Денису Рихтеру, погибшему в Луганской области.

Слова к песне Леся Никитюк написала в соавторстве с Евгением Матюшенко и Николаем Мартынюком. Музыку к ним сочинил известный украинский композитор Руслан Квинта.

Дополняют мелодию кадры с передовой, где каждый день наши защитники делают все возможное, чтобы защитить независимость Украины и свободу ее народа.

Видео ожесточенных боев одновременно переплетается с моментами теплых встреч украинских военных с их семьями, что напоминает каждому лично — украинцы защищают свою семью. Не важно, состоит она из двух человек или сразу из 44 миллионов.

Многие комментарии к клипу на песню Блакитні очі говорят о том, что композиция тронула людей до слез. Такие же эмоции испытали и слушатели концерта известного украинского певца. Читай, как Макс Барских спел в киевском метро для поддержки ВСУ.

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