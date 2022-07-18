Растрогал до слез: как Макс Барских спел в киевском метро для поддержки ВСУ

Война проявила в людях скрытые качества их характера. Приятной неожиданностью стала устойчивая позиция украинского певца Макса Барских, который недавно дал концерт на станции метро Майдан Незалежности. Уже 17 июля стало возможно посмотреть его трансляцию.

Мероприятие было организовано с целью поддержки украинских воинов, их семей, волонтеров и тех, кто всеми своими силами пытается приблизить победу Украины.

Больше всего зрителей растрогали именно украиноязычные композиции певца, который ранее часто обращался в творчестве к русскому языку.

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Песни Небо, Чекай мене и Буде весна превратились в чувственный разговор исполнителя и слушателей, сопровождавшийся непроизвольными слезами.

Выступления на сцене для Макса Барских стали не столь привычными, а от того наполнились новыми чувствами и смыслами, поднимающими эмоции зрителей на новые вершины.

Продолжают творить новую украинскую музыку и другие певцы. Однако тема войны сопровождает их постоянно, как и сирены, извещающие украинцев о воздушной тревоге. Читай, как Pianoбой проводит концерты в полной секретности во время войны.

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