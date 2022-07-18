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Розчулив до сліз: як Макс Барських заспівав у київському метро для підтримки ЗСУ

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Липня 2022, 18:15
Макс Барських заспівав у київському метро для підтримки ЗСУ
Фото: Instagram

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