Розчулив до сліз: як Макс Барських заспівав у київському метро для підтримки ЗСУ

Війна проявила у людях найпотаємніші риси їхнього характеру. Приємною несподіванкою стала стійка позиція українського співака Макса Барських, який нещодавно дав концерт на станції метро Майдан Незалежності. Вже 17 липня стало можливо переглянути трансляцію.

Захід було організовано з метою підтримати українських воїнів, їхні сім’ї, волонтерів і тих, хто всіма своїми силами намагається наблизити перемогу України.

Найбільше глядачів розчулили саме україномовні композиції співака, який раніше частіше звертався у творчості до російської мови.

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Виступи на сцені для Макса Барських стали не такими звичними, а від того наповнились новими почуттями та сенсами, що підносять емоції глядачів на нові вершини.

Продовжують творити нову українську музику й інші співаки. Однак тема війни супроводжує її повсякчас, як і сирени, що сповіщають українців про повітряну тривогу. Читай, як Pianoбой проводить концерти в повній секретності під час війни.

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