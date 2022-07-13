Концерты в полной секретности, плотный график и эмоциональная перегрузка — Pianoбой о творчестве во время войны

Недавно музыкант Дмитрий Шуров, больше известный как Pianoбой, посетил прифронтовой Николаев с концертами.

В эфире телемарафона он рассказал о своей деятельности во время войны, а также почему пока не может писать музыку.

Концерты в поле

Во время войны первый приоритет — безопасность. Поэтому все массовые собрания проходят максимально тайно.

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А музыкантам, которые ездят на передовую, приходится забыть о привычных концерт-холлах и выступать под открытым небом: на полях или стадионах.

Концерты проходят в состоянии полной секретности. Бывали случаи, когда мы давали и шесть концертов в день. Это, конечно, совсем другая история, чем мирные концерты, — рассказывает Шуров.

Но все усилия стоят тех эмоций, которые получает как музыкант, так и слушатели. Ведь творчество — мощный инструмент и настоящее оружие.

Именно оно может вернуть людей к жизни, дать мотивацию и энергию продолжать бороться.

Для меня в первый месяц войны музыка вообще умерла на время.

— И именно эти концерты, на которые я получил приглашение, возродили во мне желание действовать, писать музыку. Потому что ты каждый день видишь людей, которым гораздо труднее, — делится Pianoбой.

Люди хотят рок-н-ролла

По мнению певца, сейчас важно показывать ребятам на передовой, что в тылу о них не забывают, а наоборот — поддерживают и гордятся.

Концерты очень эмоциональные. Иногда бывает тяжело, но людям, для которых мы играем, гораздо труднее. Поэтому я думаю, что это важно, и горжусь, что это происходит, — говорит музыкант.

По его словам, военные не хотят слушать грустные песни. Им нужен рок-н-ролл, драйв, ведь драмы и так полно в реальной жизни. Но все хотят жить, поэтому нужно напоминать украинцам, за что мы воюем.

— Сейчас все профессии пошли в армию. Но все равно мы все люди, все украинцы и помним, ради чего воюем — ради нашего права жить комфортно и свободно в собственной стране, — отмечает Дмитрий.

Шуров также дает благотворительные концерты за границей и не планирует останавливаться на достигнутом. Правда, возобновить творческую деятельность полноценно пока не удается.

Во время войны эмоционально очень тяжело работать, делать какое-нибудь творчество. Я пока этого не представляю. У меня абсолютно вся энергия идет на поддержку людей, — признается солист.

Певица Екатерина Павленко продолжает нести украинскую культуру в европейское пространство и давать благотворительные концерты. Солистка группы Go-A рассказала, как доносит миру правду о войне в Украине.

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