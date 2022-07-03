Шоу-биз

Голос был в Лондоне, а сердце в Кременчуге: солистка группы Go-A рассказала, как доносит миру правду о войне

Даниэла Долотова, редактор сайта 03 июля 2022, 22:00
Катерина Павленко
Фото: Facebook

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