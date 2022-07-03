Голос был в Лондоне, а сердце в Кременчуге: солистка группы Go-A рассказала, как доносит миру правду о войне

Украинцы восхищались ею, когда ее группа представляла нашу страну на Евровидении.

Екатерина Павленко, солистка Go-A, продолжает нести украинскую культуру в европейское пространство и рассказывать иностранцам правду о войне.

Однако провести сейчас концерт достаточно непросто. Несмотря на то, что приглашения превышают количество свободного времени, выступления иногда просто хочется отменить.

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Екатерина поделилась, что когда группа проводила саундчек в Лондоне перед концертом, на который зрители выкупили абсолютно все билеты, российская ракета прилетела торговый центр в Кременчуге.

Мы думали о том, как готовимся к выступлению, а в это время людей достают из-под завалов.

Первый импульс был отменить выступление, и организаторы даже согласились, поскольку понимали – это значительная трагедия для каждого украинца. Однако, овладев эмоциями, Екатерина решила, что должна рассказать своей аудитории правду о случившемся.

Поэтому выступление группы Go-A началось со слов о Кременчуге и минутой молчания в память о погибших от российского ракетного удара.

Екатерина делится, что тогда поняла, что каждый день на нашей земле происходят трагедии, поэтому не стоит останавливаться, а необходимо о них говорить и напоминать миру – война продолжается.

Сейчас каждый концерт Go-A посвящен Украине, каждый раз на нем раздаются истории военного времени, а вырученные средства после идут пострадавшим украинцам от вооруженной российской агрессии.

Если еще в начале апреля организаторы мероприятий не очень хотели, чтобы на выступлениях звучали слова о войне, после трагических картин розовые очки и мысли о том, что можно обойтись “без политики”, пропали. Но солистку группы запреты все равно не остановили бы.

Я считаю, что могу говорить на своем выступлении все что угодно.

Екатерина делится, что сейчас вся Европа максимально поддерживает Украину, наших артистов приглашают выступать, а украинский флаг развевается везде.

Сейчас уже каждый иностранец знает слова Славы Украины и что на них нужно отвечать.

Солистка группы соглашается, Евровидение дало хороший толчок для их творчества, но им самим пришлось приложить немалые усилия, чтобы стать интересными не только для диаспоры, но и для большой публики, и нести правду об Украине в мир.

Однако ни одного зрителя Екатерина не обходит вниманием и вместе с участниками группы отводит время, чтобы после концерта пообщаться со всеми. С родными украинцами все же теплее, потому что можно обняться, поговорить о своем и сказать, что все будет хорошо.

Поддержать украинский народ пытаются и мировые звезды. Читай, как солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс посвятил речь Украине и поделился своими мыслями по поводу войны.

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