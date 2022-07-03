Шоу-біз

Голос був у Лондоні, а серце у Кременчуці: солістка гурту Go-A розповіла, як доносить світу правду про війну

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Липня 2022, 22:00
Катерина Павленко
Фото: Facebook

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