Голос був у Лондоні, а серце у Кременчуці: солістка гурту Go-A розповіла, як доносить світу правду про війну

Українці захоплювались нею, ще коли її гурт представляв нашу країну на Євробаченні.

Катерина Павленко, солістка Go-A, і надалі продовжує нести українську культуру у європейський простір та розповідати іноземцям правду про війну.

Однак провести зараз концерт досить непросто. Попри те, що запрошення перевищують кількість вільного часу, виступи іноді просто хочеться скасувати.

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Катерина поділилась, що коли їх гурт проводив саундчек у Лондоні перед концертом, на який глядачі викупили абсолютно всі квитки, російська ракета вразила торговий центр у Кременчуці.

Ми думали про те, як готуємось до виступу, а в цей час людей дістають з-під завалів.

Перший імпульс був скасувати виступ і організатори навіть були згодні, оскільки розуміли — це значна трагедія для кожного українця. Однак, опанувавши емоції, Катерина вирішила, що має розповісти своїй аудиторії правду про те, що сталося.

Тому виступ гурту Go-A розпочався зі слів про Кременчук та хвилини мовчання для вшанування загиблих від російського ракетного удару.

Катерина ділиться, що тоді зрозуміла, що щодня на нашій землі відбуваються трагедії, тому не варто зупинятись, а необхідно про них говорити та нагадувати світу – війна ще триває.

Зараз кожен концерт Go-A присвячений Україні, щоразу на ньому лунають історії воєнного сьогодення, а виручені кошти після йдуть постраждалим українцям від збройної російської агресії.

Якщо ще на початку квітня організатори заходів не надто хотіли, щоб на виступах лунали слова про війну, то після трагічних картин рожеві окуляри та думки про те, що можна обійтись “без політики”, зникли. Та солістку гурту заборони все одно не зупинили б.

Я вважаю, що можу говорити на своєму виступі усе, що завгодно.

Катерина ділиться, що зараз вся Європа максимально підтримує Україну, наших артистів запрошують виступати, а український прапор майорить скрізь.

Зараз вже кожен іноземець знає гасло Слава Україні та що на нього потрібно відповідати.

Солістка гурту погоджується, Євробачення дало гарний поштовх для їх творчості, але їм самим довелось докласти чималих зусиль, щоб стати цікавими не лише для діаспори, але й для більшої публіки, та нести правду про Україну у світ.

Однак жодного глядача Катерина не оминає увагою і разом з учасниками гурту відводить час, щоб після концерту поспілкуватись з усіма. З рідними українцями все ж тепліше, бо можна обійнятись, поговорити про своє та наостанок сказати, що все буде добре.

Підтримати український народ намагаються і світові зірки. Читай, як соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс присвятив промову Україні й поділився своїми думками щодо війни.

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