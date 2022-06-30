Кременчуцька трагедія: обставини обстрілу, кого покарають за воєнний злочин та як зберегти собі життя в ТРЦ

27 червня Україну та світ приголомшила новина про тяжкий воєнний злочин Росії — ракетний удар по торговому центру Амстор у Кременчуці. У людному ТЦ на той момент перебувало близько тисячі мирних людей.

Служба безпеки України встановила обставини запуску ракет та підтвердила, що російські окупанти свідомо вдарили по людному об’єкту цивільної інфраструктури, яка не мала жодного відношення до військової справи.

Читай, що наразі відомо про трагедію в Кременчуці, хто може бути покараний, а також як запобігати таким випадкам у майбутньому.

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Що відбулось 27 червня

СБУ повідомляє, що росіяни запустили ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайковка у Калузькій області РФ. Самі ж ракети випустили в повітряному просторі Курської області.

Камери в місті зафіксували момент прильоту ракети. На кадрах чітко видно, що окупанти влучили саме в ТЦ, а не “по ангарах з озброєнням і боєприпасами західних партнерів України”, як намагаються це представити Кремль та російські пропагандисти.

Крім того, можна порівняти супутникові знімки міста до та після обстрілу.

Щодо обстрілу заводу дорожніх машин Кредмаш, то жодних складів з військовою технікою там не було — він виробляв асфальтозмішувальні установки.

— Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки.

Армія Росії — це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Усі докази наразі ретельно документуються, — сказав голова СБУ Іван Баканов.

Станом на зараз відомо про щонайменше 20 загиблих, 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Поліція також отримала 40 заяв від родичів зниклих безвісти, які могли бути в Амсторі під час обстрілу.

Понад тисяча рятувальників була залучена до робіт на місці. Вони розібрали завали ТЦ вже на 80%. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Кого покарають за трагедію в Кременчуці

СБУ вже почала розслідування інциденту та відкрила провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців.

Адже жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було в принципі, — йдеться у повідомленні СБУ.

Крім цього, Європейський суд з прав людини вже прийняв позов України проти Росії у зв’язку з військовою агресією, нападами на мирних жителів та іншими порушеннями прав людини.

Та покарання можуть понести й працівники та керівництво Амстора, якщо буде доведено, що вони знехтували заходами безпеки під час повітряної тривоги. Про це Суспільному повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

На час повітряної тривоги торговий центр повинен був призупинити роботу, а людей — евакуювати. Тож наразі досліджується ймовірність недбалого ставлення до виконання своїх службових обов’язків керівництва ТЦ.

Хвиля перевірок ТРЦ в Україні

Після найтрагічнішої події Полтавщини в області почалась перевірка всіх торговельних центрів. Про це повідомив Дмитро Лунін.

Перевірятимуть за такими критеріями:

чи визначені найбезпечніші приміщення для перебування відвідувачів ТЦ під час повітряної тривоги;

чи відповідають ці приміщення встановленим вимогам;

чи ознайомлений персонал з правилами поводження під час повітряної тривоги, чи є спеціальна інструкція;

чи дотримуються в ТЦ усіх правил безпеки під час повітряних тривог.

До цієї роботи залучать представників ДСНС, поліції, Держпродспоживлужби, обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування.

У разі виявлення порушень керівництво закладів нестиме кримінальну відповідальність.

Подібну перевірку об’єктів сфери обслуговування почали в Київській та Одеській областях. А в Києві ОВА навіть вирішила закрити всі дитячі майданчики та розважальні зони на території ТРЦ.

У ДСНС радять не користуватись такими об’єктами, якщо безпосередньо там або поблизу немає укриття.

Що робити під час повітряної тривоги

Якщо повітряна тривога застала тебе в торгово-розважальному центрі, то інформацію про це зобов’язані продублювати через гучномовці.

Усі магазини та зони відпочинку повинні зачинитись, а персонал та відвідувачі — пройти в найближче укриття. Це може бути, наприклад, підземний паркінг.

Найкраще перед походом у ТЦ з’ясувати, куди можна сховатись у разі загрози. У жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги та сподіватись, що тебе небезпека омине.

Сумний досвід Кременчука ще раз доводить, що звикати до війни небезпечно.

29 червня відбулася зустріч країн НАТО. На ній затвердили нову стратегічну концепцію Альянсу на наступне десятиліття, а також пакет допомоги Україні. Читай, які результати саміту НАТО в Мадриді.

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