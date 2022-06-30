Україна

Кременчуцька трагедія: обставини обстрілу, кого покарають за воєнний злочин та як зберегти собі життя в ТРЦ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Червня 2022, 14:00
Обстріл Амстора в Кременчуці - кого покарають за інцидент

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