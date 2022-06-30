Кременчугская трагедия: обстоятельства обстрела, кого накажут за военное преступление и как сохранить себе жизнь в ТРЦ

27 июня Украину и мир ошеломила новость о тяжелом военном преступлении России — ракетном ударе по торговому центру Амстор в Кременчуге. В людном ТЦ на тот момент находилось около тысячи мирных людей.

Служба безопасности Украины установила обстоятельства запуска ракет и подтвердила, что российские оккупанты сознательно ударили по людному объекту гражданской инфраструктуры, не имеющего никакого отношения к военному делу.

Читай, что сейчас известно о трагедии в Кременчуге, кто может быть наказан, а также как избежать подобных случаев в будущем.

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Что произошло 27 июня

СБУ сообщает, что россияне запустили ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Шайковка в Калужской области РФ. Сами ракеты выпустили в воздушном пространстве Курской области.

Камеры в городе зафиксировали момент прилета ракеты. На кадрах ясно видно, что оккупанты попали именно в ТЦ, а не “по ангарам с вооружением и боеприпасами западных партнеров Украины”, как пытаются это изобразить Кремль и российские пропагандисты.

Кроме того, можно сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела.

Что касается обстрела завода дорожных машин Кредмаша, то никаких складов с военной техникой там не было — он производил асфальтосмесительные установки.

— Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки.

Армия России — это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются, — сказал глава СБУ Иван Баканов.

По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о 20 погибших, 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Полиция также получила 40 заявлений от родственников пропавших без вести, которые могли находиться в Амсторе во время обстрела.

Более тысячи спасателей были привлечены к работе на месте. Они разобрали завалы ТЦ уже на 80%. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Кого накажут за трагедию в Кременчуге

СБУ уже начала расследование инцидента и открыла дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто выстрелил, но и лиц, отдавших соответствующий приказ уничтожать мирных украинцев.

Ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе, — говорится в сообщении СБУ.

Кроме этого, Европейский суд по правам человека уже принял иск Украины против России в связи с военной агрессией, нападениями на мирных жителей и другими нарушениями прав человека.

Но наказание могут понести также работники и руководство Амстора, если будет доказано, что они пренебрегли мерами безопасности во время воздушной тревоги. Об этом Суспільному сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

На время воздушной тревоги торговый центр должен был приостановить работу, а людей — эвакуировать. Поэтому сейчас исследуется вероятность халатного отношения к выполнению своих служебных обязанностей руководства ТЦ.

Волна проверок ТРЦ в Украине

После самого трагического события Полтавской области в регионе началась проверка всех торговых центров. Об этом сообщил Дмитрий Лунин.

Будут проверять по следующим критериям:

определены ли самые безопасные помещения для пребывания посетителей ТЦ во время воздушной тревоги;

соответствуют ли эти помещения установленным требованиям;

ознакомлен ли персонал с правилами поведения во время воздушной тревоги, есть ли специальная инструкция;

соблюдаются ли в ТЦ все правила безопасности во время воздушных тревог.

К этой работе будут привлечены представители ГСЧС, полиции, Госпотреблужбы, областной военной администрации и органов местного самоуправления.

В случае выявления нарушений руководство учреждений будет нести уголовную ответственность.

Подобная проверка объектов сферы обслуживания началась в Киевской и Одесской областях. А в Киеве ОВА даже решила закрыть все детские площадки и развлекательные зоны на территории ТРЦ.

В ГСЧС советуют не пользоваться такими объектами, если непосредственно там или поблизости нет укрытия.

Что делать во время воздушной тревоги

Если воздушная тревога застала тебя в торгово-развлекательном центре, информацию об этом обязаны продублировать через громкоговорители.

Все магазины и зоны отдыха должны закрыться, а персонал и посетители — пройти в ближайшее укрытие. Это может быть, например, подземный паркинг.

Лучше всего перед походом в ТЦ выяснить, куда можно спрятаться в случае угрозы. Ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги и надеяться, что тебя опасность минует.

Печальный опыт Кременчуга еще раз доказывает, что привыкать к войне не нужно.

29 июня прошла встреча стран НАТО. На ней была утверждена новая стратегическая концепция Альянса на следующее десятилетие, а также пакет помощи Украине. Читай, какие результаты саммита НАТО в Мадриде.

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