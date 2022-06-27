Украина

Мощный обстрел Кременчуга. Россия попала в людное место, есть погибшие — что известно

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 июня 2022, 17:19
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