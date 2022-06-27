Мощный обстрел Кременчуга. Россия попала в людное место, есть погибшие — что известно

Враг снова нанес ракетный удар по Кременчугу. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. По его словам, пострадал гражданский объект и есть пострадавшие.
– Это нескрытый и циничный акт террора против мирного населения. Россия – государство террорист, – отмечает Лунин.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских.
ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить, – сообщил Зеленский.
ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить, – сообщил Зеленский.
Фото: ГСЧС Украины
— Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно, — добавил президент.
Российские военные уже не в первый раз обстреливают Кременчуг. Здесь уничтожили крупнейший НПЗ в Украине, в частности, из-за этого в Украине начались проблемы с горючим.
Пока известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается, пишет заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Также вражеская ракета попала в Кременчугскую ТЭЦ, из-за чего жители города могут остаться без тепла.
В последние дни российские военные массово обстреливают территорию Украины. Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о тактике России и увеличении ракетных обстрелов.
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