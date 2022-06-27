Потужний обстріл Кременчука. Росія поцілила у людне місце, багато загиблих — що відомо

Ворог знову завдав ракетного удару по Кременчуку у дуже людне місце. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За його словами, постраждав цивільний об’єкт та є постраждалі.

– Це неприхований та цинічний акт терору проти мирного населення. Росія – держава терорист, — зазначає Лунін.

Пізніше голова ОВА розповів, що наразі 10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних.

ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити, — повідомив Зеленський.

Фото: ДСНС України

— Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно, — додав президент.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко провів термінову нараду щодо допомоги постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Кременчуці.

Під час наради представники місцевих медичних служб наголосили: попри інформацію, що шириться в соцмережах, запасів крові в місті та області достатньо.

МОЗ продовжує слідкувати за ситуацією і в разі потреби в препаратах крові буде зроблене відповідне оголошення.

Російські військові вже не вперше обстрілюють Кременчук. Тут знищили найбільший НПЗ в Україні, зокрема через це в Україні почалися проблеми з пальним.

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Також ворожа ракета влучила в Кременчуцьку ТЕЦ, через що жителі міста можуть залишитися без тепла.

Останніми днями російські військові масово обстрілюють територію України. Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів про тактику Росії та збільшення ракетних обстрілів.

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