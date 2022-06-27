У розпачі застосовують стратегічну авіацію: ракетні удари по Одесі в ніч на 27 червня

У ніч на 27 червня російські військові завдавали удару по Одещині із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища загорілися та зруйновані кілька житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 кв. м. Попередньо, постраждали шестеро людей, серед яких дитина.

Від ДСНС залучено три одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем.

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Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що залишається висока загроза ракетних ударів. У Чорному морі розміщені два ворожі ракетоносці, 16 Калібрів готові до атаки. За словами Братчука, триває контрдиверсійна операція.

Спікер Одеської ОВА вважає, що кількість обстрілів зросла через міжнародні зустрічі лідерів провідних країн, на яких підтримують нашу державу. А також через те, що в Росії вперше за століття стався дефолт.

А найголовніше — це безсилля (росіян — ред.), що ми стояли й стоїмо. Б’ємося, — сказав Братчук.

ОК Південь повідомляє, що ворог випустив понад 20 систем залпового вогню Ураган у Зеленодольську. Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури. В парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено два мирних жителі.

Протягом 26 червня окупанти тричі обстріляли Велику Костромку, втрат серед місцевого населення немає.

Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали три авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.

Одні з найважчих боїв відбуваються на Сході України. Після окупації Сєвєродонецька російська армія зосередилась на захопленні останньої фортеці Луганської області — Лисичанська. Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів про ситуацію на фронті.

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