В отчаянии применяют стратегическую авиацию: ракетные удары по Одессе в ночь на 27 июня

В ночь на 27 июня российские военные нанесли удар по Одесской области с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал мирного поселка загорелись и разрушены несколько жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 кв. м. Предварительно пострадали шесть человек, среди которых один ребенок.

От ГСЧС задействованы три единицы техники, 12 специалистов. Продолжается борьба с огнем.

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После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

Спикер Одесской ОВ Сергей Братчук сообщил, что остается высокая угроза ракетных ударов. В Черном море находятся два вражеских ракетоносца, 16 Калибров готовы к атаке. По словам Братчука, идет контрдиверсионная операция.

Спикер Одесской ОВА считает, что количество обстрелов возросло из-за международных встреч лидеров ведущих стран, на которых поддерживают наше государство. А также потому, что в России впервые за столетие произошел дефолт.

А самое главное — это бессилие (россиян — ред.), что мы стояли и стоим. Сражаемся, — сказал Братчук.

ОК Південь сообщает, что враг выпустил более 20 систем залпового огня Ураган в Зеленодольске. В результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме того, повреждено несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены два мирных жителя.

В течение 26 июня оккупанты трижды обстреляли Великую Костромку, потерь среди местного населения нет.

Украинскими истребителями и вертолетами попарно отработаны три авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области.

Одни из самых трудных боев происходят на Востоке Украины. После оккупации Северодонецка российская армия сосредоточилась на захвате последней крепости Луганской области — Лисичанске. Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал о ситуации на фронте.

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