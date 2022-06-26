Мы сделали практически невозможное — Грабский о боях на Донбассе и причинах отступления ВСУ от Северодонецка

После оккупации Северодонецка российская армия сосредоточилась на захвате последней крепости Луганской области — Лисичанска.
Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телемарафона о причинах отступления украинских защитников от Северодонецка, а также как это повлияет на дальнейшие бои за Донбасс.
Украинские войска выполнили свои задачи в Северодонецке по мере своих возможностей. Противник превосходит нас в 5-6 раз, а по некоторым расчетам, в 10 раз на этом направлении. Мы сделали практически невозможное, — объясняет Грабский.
Украинские войска выполнили свои задачи в Северодонецке по мере своих возможностей. Противник превосходит нас в 5-6 раз, а по некоторым расчетам, в 10 раз на этом направлении. Мы сделали практически невозможное, — объясняет Грабский.
Благодаря активному сопротивлению украинцев россияне практически увязли в Северодонецке в течение последнего месяца, давая возможность ВСУ подтягивать резервы и проводить боевые действия на других направлениях.
Решение отступить от города и перейти к обороне других населенных пунктов сохранило жизнь наших бойцов и позволило аккумулировать новые ресурсы для эффективного контрнаступления.
Сейчас продолжаются ожесточенные бои за Лисичанск.
Что касается Лисичанска, то ситуация там очень сложная, потому что противник отчаянно пытается прорваться и окончательно перерезать главную линию поставок — трассу Бахмут-Лисичанск, — говорит эксперт.
Что касается Лисичанска, то ситуация там очень сложная, потому что противник отчаянно пытается прорваться и окончательно перерезать главную линию поставок — трассу Бахмут-Лисичанск, — говорит эксперт.
Дорога уже подвергается обстрелам рашистов, поэтому ежедневно подкрепление ВСУ становится сложнее.
Россияне понимают, что уже не способны вести полномасштабные наступательные действия. Поэтому выбрали новую тактику — концентрировать огромное количество войск на небольшой территории и таким себе ударным кулаком пробиваться вглубь украинских позиций.
Однако Грабский отмечает, что такое ведение войны очень затратно с точки зрения технических и человеческих ресурсов.
По данным украинской разведки, оккупанты терпят бешеные потери. Так что сложно предположить, насколько хватит России резервов продолжать свои захватнические действия.
Понимая свое бессилие, россияне могут только применять ракеты и бомбы против мирного населения. В Харьковской области за сутки из-за обстрелов вражеской армии погибла женщина, еще семь человек получили ранения. Смотри последствия обстрелов Харькова.
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