Мы сделали практически невозможное — Грабский о боях на Донбассе и причинах отступления ВСУ от Северодонецка

После оккупации Северодонецка российская армия сосредоточилась на захвате последней крепости Луганской области — Лисичанска.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире телемарафона о причинах отступления украинских защитников от Северодонецка, а также как это повлияет на дальнейшие бои за Донбасс.

Почему ВСУ отошли от Северодонецка

Украинские войска выполнили свои задачи в Северодонецке по мере своих возможностей. Противник превосходит нас в 5-6 раз, а по некоторым расчетам, в 10 раз на этом направлении. Мы сделали практически невозможное, — объясняет Грабский.

Благодаря активному сопротивлению украинцев россияне практически увязли в Северодонецке в течение последнего месяца, давая возможность ВСУ подтягивать резервы и проводить боевые действия на других направлениях.

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Решение отступить от города и перейти к обороне других населенных пунктов сохранило жизнь наших бойцов и позволило аккумулировать новые ресурсы для эффективного контрнаступления.

Ситуация на фронте сейчас

Сейчас продолжаются ожесточенные бои за Лисичанск.

Что касается Лисичанска, то ситуация там очень сложная, потому что противник отчаянно пытается прорваться и окончательно перерезать главную линию поставок — трассу Бахмут-Лисичанск, — говорит эксперт.

Дорога уже подвергается обстрелам рашистов, поэтому ежедневно подкрепление ВСУ становится сложнее.

Россияне понимают, что уже не способны вести полномасштабные наступательные действия. Поэтому выбрали новую тактику — концентрировать огромное количество войск на небольшой территории и таким себе ударным кулаком пробиваться вглубь украинских позиций.

Однако Грабский отмечает, что такое ведение войны очень затратно с точки зрения технических и человеческих ресурсов.

По данным украинской разведки, оккупанты терпят бешеные потери. Так что сложно предположить, насколько хватит России резервов продолжать свои захватнические действия.

Понимая свое бессилие, россияне могут только применять ракеты и бомбы против мирного населения. В Харьковской области за сутки из-за обстрелов вражеской армии погибла женщина, еще семь человек получили ранения. Смотри последствия обстрелов Харькова.

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