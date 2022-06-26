Ми зробили практично неможливе — Грабський про бої на Донбасі та причини відходу ЗСУ від Сєвєродонецька

Після окупації Сєвєродонецька російська армія зосередилась на захопленні останньої фортеці Луганської області — Лисичанська.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі телемарафону про причини відходу українських захисників від Сєвєродонецька, а також як це вплине на подальші бої за Донбас.

Чому ЗСУ відійшли від Сєвєродонецька

Українські війська виконали свої завдання у Сєвєродонецьку в міру своїх можливостей. Противник переважає нас у 5-6 разів, а за деякими розрахунками, у 10 разів на цьому напрямку. Ми зробили практично неможливе, — пояснює Грабський.

Завдяки активному спротиву українців росіяни практично зав’язли в Сєвєродонецьку протягом останнього місяця, даючи можливість ЗСУ підтягувати резерви й проводити бойові дії на інших напрямках.

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Рішення відступити від міста та перейти до оборони інших населених пунктів зберегло життя наших бійців та дозволило акумулювати нові ресурси для ефективного контрнаступу.

Ситуація на фронті зараз

Нині тривають запеклі бої за Лисичанськ.

Щодо Лисичанська, то ситуація там надзвичайно складна, тому що противник відчайдушно намагається прорватись і остаточно перерізати головну лінію постачання — трасу Бахмут-Лисичанськ, — каже експерт.

Дорога вже піддається обстрілам рашистів, тому щодня підкріплення ЗСУ стає складнішим.

Росіяни розуміють, що вже не здатні вести повномасштабні наступальні дії. Тому обрали нову тактику — концентрувати величезну кількість війська на невеликій території й таким собі ударним кулаком пробиватись углиб українських позицій.

Проте Грабський зауважує, що таке ведення війни є дуже витратним з точку зору технічних та людських ресурсів.

За даними української розвідки, окупанти зазнають шалених втрат. Тож складно передбачити, наскільки вистачить Росії резервів продовжувати свої загарбницькі дії.

Розуміючи своє безсилля росіяни можуть лише застосовувати ракети та бомби проти мирного населення. На Харківщині за добу через обстріли ворожої армії загинула жінка, ще семеро людей отримали поранення. Дивись наслідки обстрілів Харкова.

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