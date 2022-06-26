Іскандери, Урагани, касетні боєприпаси: жорстокий обстріл Харкова у ніч на 26 червня

На Харківщині за добу через обстріли російської армії загинула жінка, ще семеро людей отримали поранення. Окупанти знову вдарили вночі по обласному центру Іскандерами, які були запущені зі сторони російського Бєлгорода. Околицю міста обстріляли з Ураганів.

Російські військові влучили у багатоповерхівку в Холодногірському районі міста. Посеред дороги тепер — величезна вирва від снаряду. Також частково зруйнований будинок.

Жінка, яка разом з чоловіком опинилася під завалами, розповідає: о 23:00, коли пролунала сирена, відразу стався вибух.

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Нас завалило, пізніше приїхали ДСНС та медики й розкопали нас. Розкопували годину, — каже жінка.

З реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по околиці міста. У багатоповерхівці спалахнула пожежа. Загорілися автівки, припарковані поруч. Поцілили у травматологічну лікарню — одну з найкращих в області, вона зазнала значних руйнувань. На щастя, ніхто з пацієнтів та медиків не постраждав.

На місці вибухів знаходять залишки Ураганів та фіксують злочини окупантів. В обласній ОВА наголошують: окупанти б’ють по цивільній інфраструктурі, страждають мирні жителі. У Харкові поранено трьох людей, ще четверо постраждалих — в області.

В Богодухівському районі загинула 79-річна жінка. Ворог гатить по Дергачівському району касетними боєприпасами з танків та артилерії. Проте військові на фронті контролюють ситуацію. На Ізюмському напрямку ЗСУ знищили вісім бойових машин піхоти та купу солдатів РФ.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну та цілити у житлові будинки. Раніше ми розповідали про потужні вибухи в Києві вранці 26 червня.

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