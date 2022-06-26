Украина

Искандеры, Ураганы, кассетные боеприпасы: жестокие обстрелы Харькова в ночь на 26 июня

Татьяна Доцяк 26 июня 2022, 14:30

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