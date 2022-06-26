Искандеры, Ураганы, кассетные боеприпасы: жестокие обстрелы Харькова в ночь на 26 июня

В Харьковской области за сутки от обстрелов российской армии погибла женщина, еще семь человек получили ранения. Оккупанты снова ударили ночью по областному центру Искандерами, которые были выпущены со стороны российского Белгорода. Окраину города оккупанты обстреляли из Ураганов.

Российские военные попали в многоэтажку в Холодногорском районе города, посреди дороги теперь огромная воронка от снаряда. Также частично разрушено само здание. Женщина, которая вместе с мужем оказалась под завалами, рассказывает: около 23:00, когда раздалась сирена, сразу же произошел взрыв.

Нас завалило, позже приехали ГСЧС и медики и раскопали нас. Раскапывали час, — вспоминает женщина.

Из реактивных систем залпового огня оккупанты ударили по окраине города. В многоэтажке вспыхнул пожар. Загорелись автомобили, припаркованные рядом.

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Также снаряды попали в травматологическую больницу — одну из лучших в области, она получила значительные разрушения. К счастью, никто из пациентов и медиков не пострадал.

На месте взрывов находят остатки Ураганов и фиксируют преступления оккупантов. В областной ОВА говорят, что оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре, страдают мирные жители. В Харькове ранены три человека, еще четверо пострадавших — в области.

В Богодуховском районе погибла 79-летняя женщина. Кроме того, враг бьет по Дергачевскому району кассетными боеприпасами из танков и артиллерии.

Однако военные на фронте контролируют ситуацию. На Изюмском направлении ВСУ уничтожили восемь боевых машин пехоты и кучу солдат РФ.

Российские военные продолжают обстреливать Украину и целиться по жилым домам. Ранее мы рассказывали о мощных взрывах в Киеве утром 26 июня.

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