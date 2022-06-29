Россия — самая большая угроза НАТО! Новый пакет помощи Украине и результаты саммита Альянса

Сегодня, 29 июня, в Мадриде прошел саммит стран НАТО. На нем страны-участницы утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического союза на следующее десятилетие. Дистанционно к встрече присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

Читай, почему эта встреча важна и какую помощь Украине пообещали страны Альянса.

Россия — самая серьезная и прямая угроза

В новой стратегической концепции Россия определяется как “самая серьезная и прямая угроза” безопасности НАТО и союзников.

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Наращивание вооружений со стороны Москвы, в частности в Балтийском, Черноморском и Средиземноморском регионах, а также военная интеграция с Беларусью, бросили вызов нашей безопасности и интересам, — говорится в документе.

Кроме того, впервые рассматривается кейс Китая и вызовы, которые Пекин ставит перед безопасностью, интересами и ценностями стран Альянса.

Основными задачами НАТО определили:

сдерживание и оборону;

предотвращение кризисов и управление ими;

кооперативную безопасность.

— Вы только сейчас на этом саммите определите Россию своей главной угрозой, а для них вы враг уже очень давно. И на этом построена идеология России, это отражается на 100% в ее пропаганде, это ее задача — сломить вас, давить на вас, — заявил Зеленский во время выступления на заседании.

Помощь Украине

На встрече также был принят новый пакет помощи нашей стране. Об этом сообщает издание Европейская Правда.

Поддержка будет состоять из двух частей:

Срочная нелетальная помощь: топливо, аптечки, системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи. Переход Украины на оборудование НАТО в перспективе продолжительного сотрудничества.

Сильная независимая Украина является ключевой для стабильности евроатлантического сообщества… Украина может полагаться на нас так долго, как это нужно, — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Зеленский поблагодарил партнеров и призвал не останавливаться, а наращивать темпы поставок оружия и финансовой поддержки Украины, а также изолировать Россию от цивилизованного мира.

— Если вы действительно определяете Россию своей главной угрозой, вы должны полностью поддержать ее главную, первую мишень.

Это не война России только против Украины, это война за право диктовать условия в Европе, — отметил он.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину две страны изъявили желание присоединиться к НАТО. Речь идет о Швеции, которая была нейтральной в течении двух столетий, и Финляндии, которая была внеблоковой почти 80 лет.

Сегодня на саммите страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Североатлантический альянс после того, как Турция сняла свое вето.

Теперь 30 парламентов государств-участников должны ратифицировать это решение, но в блоке ожидают, что это произойдет довольно быстро.

Украина приветствует решение по присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу. И очень хорошо, что это произошло сейчас, до того, как Россия могла бы начать действовать и против этих государств.

— Но делает ли что-либо Россия сейчас против них в связи с этим решением? Нет, и вы это видите, — прокомментировал это историческое событие президент Украины.

27 июня Украину всколыхнула ужасная новость — Россия нанесла ракетные удары по Полтавской области и попала в людный ТРЦ. Но реакция мира на обстрел Кременчуга не заставила себя ждать.

Читай, как прокомментировало эту трагедию международное сообщество.

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