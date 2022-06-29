Россия — самая большая угроза НАТО! Новый пакет помощи Украине и результаты саммита Альянса

Сегодня, 29 июня, в Мадриде прошел саммит стран НАТО. На нем страны-участницы утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического союза на следующее десятилетие. Дистанционно к встрече присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.
Читай, почему эта встреча важна и какую помощь Украине пообещали страны Альянса.
В новой стратегической концепции Россия определяется как “самая серьезная и прямая угроза” безопасности НАТО и союзников.
Наращивание вооружений со стороны Москвы, в частности в Балтийском, Черноморском и Средиземноморском регионах, а также военная интеграция с Беларусью, бросили вызов нашей безопасности и интересам, — говорится в документе.
Наращивание вооружений со стороны Москвы, в частности в Балтийском, Черноморском и Средиземноморском регионах, а также военная интеграция с Беларусью, бросили вызов нашей безопасности и интересам, — говорится в документе.
Кроме того, впервые рассматривается кейс Китая и вызовы, которые Пекин ставит перед безопасностью, интересами и ценностями стран Альянса.
Основными задачами НАТО определили:
— Вы только сейчас на этом саммите определите Россию своей главной угрозой, а для них вы враг уже очень давно. И на этом построена идеология России, это отражается на 100% в ее пропаганде, это ее задача — сломить вас, давить на вас, — заявил Зеленский во время выступления на заседании.
Фото: Офис Президента Украины
На встрече также был принят новый пакет помощи нашей стране. Об этом сообщает издание Европейская Правда.
Поддержка будет состоять из двух частей:
Сильная независимая Украина является ключевой для стабильности евроатлантического сообщества… Украина может полагаться на нас так долго, как это нужно, — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Сильная независимая Украина является ключевой для стабильности евроатлантического сообщества… Украина может полагаться на нас так долго, как это нужно, — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Президент Зеленский поблагодарил партнеров и призвал не останавливаться, а наращивать темпы поставок оружия и финансовой поддержки Украины, а также изолировать Россию от цивилизованного мира.
— Если вы действительно определяете Россию своей главной угрозой, вы должны полностью поддержать ее главную, первую мишень.
Это не война России только против Украины, это война за право диктовать условия в Европе, — отметил он.
Это не война России только против Украины, это война за право диктовать условия в Европе, — отметил он.
После полномасштабного вторжения России в Украину две страны изъявили желание присоединиться к НАТО. Речь идет о Швеции, которая была нейтральной в течении двух столетий, и Финляндии, которая была внеблоковой почти 80 лет.
Сегодня на саммите страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Североатлантический альянс после того, как Турция сняла свое вето.
Теперь 30 парламентов государств-участников должны ратифицировать это решение, но в блоке ожидают, что это произойдет довольно быстро.
Украина приветствует решение по присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу. И очень хорошо, что это произошло сейчас, до того, как Россия могла бы начать действовать и против этих государств.
Украина приветствует решение по присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу. И очень хорошо, что это произошло сейчас, до того, как Россия могла бы начать действовать и против этих государств.
— Но делает ли что-либо Россия сейчас против них в связи с этим решением? Нет, и вы это видите, — прокомментировал это историческое событие президент Украины.
27 июня Украину всколыхнула ужасная новость — Россия нанесла ракетные удары по Полтавской области и попала в людный ТРЦ. Но реакция мира на обстрел Кременчуга не заставила себя ждать.
Читай, как прокомментировало эту трагедию международное сообщество.
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