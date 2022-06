Поддерживать Украину, предоставлять ПВО и усиливать санкции: реакция мира на жестокий обстрел Кременчуга Россией

Вчера, 27 июня, Украину и мир всколыхнула ужасающая новость — глубокое проявление российской жестокости. Страна-агрессор нанесла ракетные удары по Кременчугу и попала в людный ТРЦ.

Работники ГСЧС долго тушили пожар, до сих пор разбирают завалы. Для спасательных работ, связанных с трагедией, были привлечены 440 человек (14 психологов) и 70 единиц техники. Также в ГСЧС сообщили, что в результате обстрела торгового центра погибли 18 человек. За медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.

Эта ужасная трагедия — невыразимая боль для Украины. Россия еще раз доказала, что она страна-террорист и стреляет по мирным жителям. Ведь в торговом центре не было ничего военного. Реакция мировых лидеров на обстрел ТРЦ в Кременчуге не заставила себя ждать.

Реакция мира на обстрел Кременчуга

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи лидеров Группы семи подчеркнул, что это ужасное нападение “в очередной раз показало масштаб жестокости и варварства” Владимира Путина.

— Путин должен осознать, что его поведение не сделает ничего другого, кроме как усилит решимость, что Великобритания и каждая другая страна G7 будут стоять рядом с Украиной столько, сколько нужно, — сказал Джонсон.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс написала в своем Twitter:

Это варварская шокирующая атака на невинных жителей. Мои мысли со всеми, кто пострадал.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич написал в своем Twitter, что Россия должна быть полностью изолирована и однажды все виновные будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что должны быть введены дополнительные санкции.

Another horrible Russian war crime- missile strike on shopping center in #Kremenchuk, a day will come when those responsible will be brought to justice, until then let’s stop calling #Kremlin, they must be fully isolated, more sanctions imposed. My condolences to all concerned — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 27, 2022

Глава Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что российская тактика запугивания не сработает и Украина будет преобладать в поддержке своих партнеров на уровне Группы семи и выше.

Horrendous indiscriminate strike by Russian missiles on the shopping centre in #Kremenchuk



Russian scare and intimidation tactics will never work. #Ukraine will prevail with support of its partners at @G7 and beyond.



My profound condolences to families of the victims. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2022

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter:

— Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге — это ужас. Мы разделяем боль семей жертв и гнев перед лицом такого зверства. Российский народ должен увидеть правду, — также президент Франции добавил видео с пожара ТРЦ.

Russia’s bombing of a shopping centre in Kremenchuk is an abomination. We share the pain of the victims’ families, and the anger in the face of such an atrocity. The Russian people have to see the truth:pic.twitter.com/7drortbGSE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022

Глава МИД Франции Катрин Колонна обнародовала заявление, в котором подчеркнула, что Россия продолжает “ужасные нарушения международного гуманитарного права”, не избирательно бомбардируя гражданское население и гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Она сказала, что Франция осуждает ракетный удар по Кременчугу.

France condemns the Russian missile strike on a supermarket in Kremenchuk #Ukraine. By indiscriminately bombing civilians and civilian infrastructure, Russia continues its appalling violations of international humanitarian law. Russia must be held accountable for its actions. https://t.co/x8rt71iNgU pic.twitter.com/1BZiAVdG32 — Catherine Colonna (@MinColonna) June 27, 2022

Президент США Джо Байден отреагировал на обстрел Кременчуга. Он написал в Twitter:

— Нападение России на мирных жителей в торговом центре — жестоко. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и будут поддерживать оборону Украины, — отметил Байден.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на обстрел Кременчуга и сказал, что ракетный удар по торговому центру стал последним в ряде преступлений.

— Мы будем и дальше поддерживать наших украинских партнеров и будем привлекать Россию, в том числе виновных в зверствах, к ответственности.

The world is horrified by Russia’s missile strike today, which hit a crowded Ukrainian shopping mall — the latest in a string of atrocities. We will continue to support our Ukrainian partners and hold Russia, including those responsible for atrocities, to account. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 27, 2022

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что мир привлечет Россию к ответственности за ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter после обстрела Кременчуга, что Украина нуждается в больших поставках систем противовоздушной обороны и как можно скорее.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter:

— Россия продолжает терроризировать мирных жителей и уничтожать жизнь в Украине. С этим нельзя мириться — они никогда не смогут победить и военные преступники предстанут перед правосудием.

Yet another horrifying news from Ukraine. Russia bombed a shopping centre in #Kremenchuk with over 1000 peaceful people inside. Russia continues to terrorise civilians and destroy life in #Ukraine. This cannot be tolerated — they can never win and war criminals will face justice. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2022

Реакция мировых СМИ на удар России по ТРЦ в Кременчуге

Жестокость российских военных преступлений снова оказалась на первых страницах газет в разных странах. О жестокости России должны знать все.











Несмотря на всю боль и страдания, которые мы испытываем каждый день, мы все равно победим. Ведь украинцы объединены одной целью. Мы неоднократно доказали, как умеем объединяться, и этим заслужили уважение и поддержку всего мира.

Недавно мы все собирали на три БпЛА Bayraktar и за три дня собрали на четыре “птички”. Тронута таким поступком украинцев, компания Baykar решила бесплатно предоставить украинцам беспилотники.

